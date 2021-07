Sharon Stone: "Minacciata di essere licenziata per aver chiesto che tutti sul set fossero vaccinati"

L'attrice Sharon Stone ha raccontato in un video di essere stata "minacciata" per aver insistito nel chiedere che tutte le persone al lavoro sul set fossero vaccinate. Come risposta a questa sua richiesta, all'attrice sarebbe stato detto che se avesse continuato avrebbe perso il lavoro che le era stato offerto.

"Mi era stato offerto un lavoro. Un buon lavoro, un lavoro che davvero avrei voluto fare ad Atlanta - ha detto Sharon Stone nel video - Per questo mi sono venuti i capelli dritti.. perché il Producers Guild of America (il sindacato degli attori, ndr) non garantirà che tutti siano vaccinati prima che io inizi a lavorare. Andrò a lavorare prima che tutti siano vaccinati? No. No, non lo farò", ha detto Stone. "Sono stata minacciata di perdere il mio lavoro? Sì, sì, lo sono stata. Potrei perdere il lavoro se qualcuno sul set non sarà vaccinato? Sì, potrei. Mi batterò affinché su ogni set ci siano persone vaccinate? Sì, lo farò", ha spiegato Stone, in un video di promozione per la sua campagna per l'elezione a membro del consiglio di amministrazione del sindacato SAG-AFTRA., la sigla che rappresenta circa 160mila lavoratori del mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. "È ridicolo dover andare a lavorare dove non siamo in sicurezza", ha aggiunto. "Non andrò a lavorare finché tutti sul set non saranno vaccinati. E non dovreste farlo nemmeno voi", ha detto riferendosi ai colleghi.

Qualche giorno Sean Penn aveva lasciato il set della serie tv Gaslit, dicendo che non sarebbe rientrato se prima tutti i membri del cast e della troupe non fossero stati vaccinati contro Covid-19.