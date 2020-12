Soloalcinema, un video per tenere viva la magia della sala in attesa della ripartenza

Il cinema italiano si unisce, a pochi giorni dal Natale, per sostenere la ripartenza delle sale cinematografiche attraverso la campagna istituzionale "Solo al Cinema" che ha coinvolto Anica, Anec, David di Donatello e Mibact. A partire dalle 14 del 22 dicembre è online il video protagonista della campagna accompagnato dall'’hashtag #soloalcinema.

Il Natale 2020 sarà il primo che gli italiani non potranno trascorrere nelle sale. Ma tutto il settore cinematografico, in attesa di una data di riapertura certa che al momento non c'è, vuole tenere viva quella magia nella mente degli spettatori, ricordando loro che l’esperienza della sala cinematografica è insostituibile.

Il video diffuso dalla campagna #SoloalCinema raccoglie alcuni dei più bei film degli ultimi anni per trasmettere un messaggio importante: che quelle emozioni, che quella magia, accadono solo al cinema.

Di seguito il video: