"Someday we'll tell each other everything" è il nuovo film di Emily Atef

Il nuovo film della regista Emily Atef Someday we'll tell each other everything è un racconto di ossessione erotica e disperazione nei campi della Turingia, sul lato orientale dell'ormai scomparso confine interno della Germania: è l'estate del 1990, gli ultimi momenti storici della RDT. Questo è un film per sollevare la possibilità che la Germania non abbia ancora fatto i conti con il trauma euforico della caduta del muro di Berlino. Atef trova qualcosa di mitico, tragico e romantico nella grande rottura curativa. Qualcosa di comico, anche. C'è una scena bizzarra e inaspettatamente divertente quando una Trabant - quel noto simbolo della rabbia culturale della Germania comunista a ovest - vira caoticamente fuori strada, ribaltandosi come una scatola di biscotti su ruote; l'autista la spinge stoicamente sulla strada e se ne va con essa.

I film ambientati in questo periodo tendono a parlare dell'affascinante e alieno mondo passato di Berlino Est e della Germania dell'Est piuttosto che del noioso vecchio prospero occidente. Così dimostra qui. (Gli psicogeografi del festival del cinema di Berlino potrebbero anche riflettere sul fatto che il Berlinale Palast, il centro moderno e scintillante del festival, sia situato in quella che era Berlino Ovest.) L'ambientazione è una fattoria, gestita dal laborioso Siegfried (Florian Panzner) e sua moglie Marianne (Silke Bodenbender), che è quasi sopravvissuta ai tempi duri del dopoguerra e alla crisi economica dell'integrazione monetaria con il marco tedesco occidentale. Il loro figlio adolescente Johannes (Cedric Eich) è entusiasta delle possibilità dell'ovest, dove vuole studiare fotografia.

La ragazza di Johannes, Maria (Marlene Burow), può vivere con lui in soffitta: una ragazza sognatrice che lascia la scuola e trascorre le sue giornate vagando per i campi e leggendo Dostoevskij. (Il film è adattato da Daniela Krien dal suo romanzo e il titolo è tratto dall'appassionato discorso di Alexei alla fine de I fratelli Karamazov, su come ci spiegheremo a vicenda tutto di questo mondo quando risorgeremo dai morti il giorno of Judgment.) Maria di tanto in tanto va a trovare la sua cupa mamma divorziata, Hannah (Jördis Triebel), il cui marito l'ha lasciata per una donna più giovane; è disoccupata e costretta in modo umiliante a vivere con i genitori del suo ex marito come caso di beneficenza. Ovunque c'è grande disagio economico e trauma generazionale; le persone di mezza età invidiano i giovani che possono approfittare di questa nuova libertà. Questo sembra essere il caso di un contadino vicino, Henner (Felix Kramer), un uomo anziano e meditabondo che vive da solo. Qualcosa in quest'uomo carismatico affascina Maria, che si ritrova a vagare fino alla sua proprietà. E presto fanno sesso di nascosto: sesso violento, pericoloso, ossessivo in cui al quarantenne Henner piace soffocare la diciannovenne Maria – e a lei piace, o comunque lo accetta come pegno del suo amore, e indossa una sciarpa di seta per coprire i lividi.

Forse l'impostazione del periodo consente ad Atef di esplorare questo tipo di argomento problematico: la stessa cosa nel 2023 sarebbe una vendita più complicata. Il film di Atef parla della rabbia, del potere e della sottomissione nel sesso, del dolore non riconosciuto nel desiderio e nel piacere, della rabbia maschile e dell'odio per se stessi. Riguarda anche come l'esperienza sessuale abbia una misteriosa dimensione politica e storica, una dimensione che può renderla brutta. Certamente, non c'è nulla di evidentemente liberatorio in esso per Maria, nonostante il presunto interesse di Henner per la poesia di Georg Trakl, che ha ereditato dalla sua infelice madre. È un film veemente, con una forza narrativa trainante e un robusto senso del tempo e del luogo.