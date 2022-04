Sonic 2 con Jim Carrey: il “riccio blu” torna al cinema con un sequel ancora più grande

Diretto da Jeff Fowler, Sonic - Il film 2 è il primo sequel della pellicola del 2020, tratto dalla serie di videogiochi Sonic the Hedgehog, con protagonista l’iconico riccio blu di casa SEGA. Il secondo capitolo è un eccellente e ineccepibile seguito, capace di incantare i bambini, gli adulti e soprattutto gli affezionati alla saga videoludica. Combattendo contro il Dr. Robotnik - ancora una volta reso alla grande da Jim Carrey - Sonic e i suoi compagni d’avventura dovranno salvare il mondo.

Sonic – Il film 2, la trama

Dopo aver salvato San Francisco e Green Hills, Sonic vive in campagna insieme all’amico Tom Wachowski (James Marsden) e la sua compagna Maddie (Tika Sumpter), cimentandosi di tanto in tanto in qualche impresa “eroica” che non sempre va a buon fine. Il malvagio Dr. “Eggman” Ivo Robotnik (Jim Carrey) è invece stato confinato su un pianeta fatto di funghi. L’apparente vita tranquilla del riccio blu viene ben presto interrotta proprio dal ritorno di Robotnik, che riesce a scappare e tornare sul pianeta Terra alleandosi con il potente guerriero Knuckles, l’ultimo echidna del suo popolo determinato a vendicare i propri antenati impossessandosi del “Grande Smeraldo” e distruggendo Sonic. Quest’ultimo, in compagnia dell’amico Miles Power - detto “Tails” per via delle sue due grandi code – partirà così alla ricerca dello smeraldo, in grado di sprigionare poteri troppo grandi per finire nelle mani sbagliate. I due eroi vengono però anticipati da Robotnik, che si impossessa della pietra preziosa e mira a conquistare il mondo. Dovranno così dare fondo a tutte le proprie energie – e contare su qualche alleato – per fermarlo.

Il trailer

Azione, colori e Jim Carrey

Il nuovo capitolo di Sonic segue perfettamente ciò che era stato delineato dal primo film, senza discostarsi in nulla e anzi rendendo il tutto ancora più grande, esplosivo, colorato e dinamico. Non mancano naturalmente i toni fanciulleschi del predecessore, ma – pur rivolgendosi ancora principalmente ai più piccoli – Sonic 2 è aperto al pubblico adulto grazie alla sua spettacolarità e alla sua fedeltà alla “lore” del videogioco SEGA. Animati egregiamente, infatti, gli eroi risultano irresistibili per i bambini così come per gli appassionati, che potranno finalmente vedere in azione anche gli attesissimi Tails e Knuckles. Tra battute, inseguimenti, esplosioni e gadget, sono loro i veri protagonisti della pellicola, insieme a un perfetto Jim Carrey nel ruolo di Robotnik. Con le sue risate malefiche, la sua follia e le sue potenti invenzioni, il Dr. “Eggman” si conferma il ruolo pressoché naturale per Carrey, un “pazzo” fatto su misura in tutto e per tutto; non stupisce che l’attore potrebbe aver deciso di chiudere proprio con questo lungometraggio la sua immensa carriera. Accanto a lui, Sonic e i suoi amici danno vita a un film privo di particolari guizzi narrativi, ma sicuramente carico di azione e vibrazioni videoludiche. I toni della commedia, invece, sono portati avanti dalle avventure parallele di Tom, Maddie e qualche personaggio secondario, che trovano meno spazio rispetto al precedente capitolo. Questo perché – seppur inseriti in una narrazione e una retorica molto semplici – i loro segmenti risultano particolarmente forzati, non amalgamati con la storia principale, finendo con l’eclissarsi e forse allungando un film in cui gli appassionati vorrebbero vedere solo i propri eroi in azione. Al di là di questa difficoltà e di qualche battuta inutilmente infantile, Sonic 2 funziona alla perfezione perché – come detto – rimane fedele all’atmosfera del primo capitolo della saga, affinandone e soprattutto potenziandone le sue qualità migliori: un clima scanzonato, un villain esagerato e splendidamente sopra le righe come Jim Carrey, buone grafiche e animazioni, tanta devozione al mondo dei videogame e tantissima azione, oltre ai suoi protagonisti irresistibili per chiunque, anche per chi non è fan della serie SEGA. Chi invece non ha amato – forse proprio per il clima un po’ semplice – il primo film, inevitabilmente, si troverà catapultato in una sua versione ancora più amplificata.



Voto: 6,5