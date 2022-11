Spaccaossa, ispirato a una storia vera, un viaggio nelle profondità della miseria umana

Una banda di balordi recluta disperati disposti a farsi spaccare le ossa per dividere i premi delle assicurazioni. Un agghiacciante fatto di cronaca è la base da cui è partito Vincenzo Pirrotta per il suo film d’esordio come regista cinematografico, “Spaccaossa”. Scritto del regista con Ficarra e Picone,prodotto da Tramp Lmited con Rai Cinema, questo livido affresco di umane miserie vede protagonista lo stesso Pirrotta nei panni di Vincenzo, Selene Scaramazza in quelli della giovane e inquieta Lisa, Ninni Bruschetta che è lo spietato Ciccio, Giovanni Calcagno, il colletto bianco a capo della banda di truffatori, Luigi Lo Cascio.

Spaccaossa, la trama

Vincenzo è un quarantacinquenne senza arte ne’ parte che vive a Palermo con l’anziana madre, e per sbarcare sostanziosamente il lunario si è unito a una banda di truffatori che batte la periferia annusando la disperazione e convincendo altri esseri umani miserabili a farsi spaccare gambe o braccia per dividere poi il risarcimento delle assicurazioni. Il business è remunerativo, ma non sempre tutto va liscio, e quando iniziano le difficoltà, come la resistenza di uno dei balordi a firmare la sua pratica per scucire all’organizzazione più soldi, i truffatori decidono di gestire meglio la situazione e di tenere chiusi in un casale i loro complici-vittime fino all’avvenuta riscossione delle somme da spartirsi. Le cose, per Vincenzo, che non è in grado di fare la voce grossa, né con i capi della banda né con i disperati che gli chiedono di farsi spaccare le ossa, si complicano ulteriormente quando entra in scena Lisa, una sbandata giovane tossicomane che però è capace ancora di portare un impulso di vita nel mondo livido e marcio del protagonista che, proprio come tutti gli altri intorno a lui, preferirà non cogliere l’unica occasione di riscatto che gli si presenta davanti, continuando ad affogare nelle proprie e nelle altrui miserie.

Spaccaossa:un’umanità persa tra disperazione, cinismo e subcultura

Un mondo di persone che si portano dentro un buio da cui non riescono o non vogliono uscire.

A iniziare da quelli che sono sul fondo del fondo: il gruppo degli sciacalli, che si aggirano per le strade più abbandonate della città, sempre affamati di corpi da frantumare e rivendere, approfittando della fragilità, ma anche dei vizi e delle dannazioni altrui.

Ma anche il quadro che compongono le vittime/complici è quello di un’ umanità intrappolata in una miseria che il più delle volte va ben oltre il bisogno, ed è il risultato in alcuni casi (gli unici a suscitare empatia) della povertà materiale, ma in molti altri di meschinità varie, di cinismo, e anche di una certa subcultura malata, quella stessa che spinge chi non arriva a fine mese a indebitarsi per comprarsi la macchina nuova da far vedere al vicino o per godersi una vacanza a cinque stelle da immortalare sui social.

C’è molto altro oltre alla disperazione e alla difficoltà di potare a casa la pagnotta nei personaggi oscuri raccontati dal film di Vittorio Pirrotta, e la vera miseria che al centro del film è innanzitutto morale. Come quella incarnata da Vincenzo, interpretato dallo stesso regista, che è un po’ Caronte, il dannato che traghetta il pubblico in un inferno di anime che non si salvano nemmeno quando capita loro una preziosa opportunità di imboccare una via d’uscita, preferendo volgere lo sguardo altrove, a quella palude esistenziale in cui sono abituati a muoversi e vivere.

Spaccaossa è un film crudo e onesto, che non fa sconti. Ispirato a un agghiacciante fatto di cronaca, ne tira fuori un affresco livido di una periferia della città (che in questo caso è Palermo) e dell’umanità, soggiogata e persa, senza speranza di riscatto né di un sussulto della dignità.

In un racconto in cui un cast di attori di gran mestiere e una fotografia in cui dominano le ombre e quel buio perenne che cova nell’animo dei protagonisti, riescono a mettere a fuoco meschinità e angosce, Pirrotta guarda al coro stonato dei suoi personaggi senza giudicarli né giustificarli, attraverso una regia asciutta che tira fuori tutta la disturbante potenza di un pezzo di realtà rigurgitato tra le mille altre notizie di un radiogiornale, e che il regista sviluppa con profondità ed efficacia, trasformandolo in uno schiaffo che sfida anche il pubblico come testimone di tanta, realistica, barbarie, spaccato di una parte della nostra società che non è facile, ma necessario guardare in faccia, anche attraverso gli strumenti d’indagine dell’arte cinematografica.

Voto: 7