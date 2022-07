Sposa in rosso: una commedia insolita sull’amore e le coincidenze che cambiano la vita

“Sposa in Rosso è una “strana” storia d’amore, ma non solo”. Così il regista Gianni Costantino descrive questo film e di fatto “Sposa in rosso” è una commedia particolare; focalizza la sua attenzione sull’imprevisto e le coincidenze, quelle che sembrano davvero essere guidate da una forza mistica superiore. Racconta il vortice di situazioni insolite e bizzarre in cui a volte capita di trovarsi e da cui è molto difficile uscire. A questo la pellicola unisce la brama di libertà e indipendenza della protagonista contrapposta all’insicurezza, l’immaturità, ma anche un pizzico di intraprendenza, del suo compagno di viaggio che cerca di trovare anche lui la sua strada. Una storia in cui i sogni si scontrano con la realtà, un racconto che sagacemente esalta il potere della menzogna in un paese come l’Italia in cui la bugia diventa realtà. I protagonisti della pellicola sono alla ricerca di opportunità che il mondo moderno non è disposto a concedergli. Il cast è composto da volti nuovi e veterani del cinema italiano. I protagonisti sono Sarah Felberbaum nei panni di Roberta mentre León è interpretato dall’attore spagnolo Eduardo Noriego. Seguono nomi come Massimo Ghini nei panni di un insolito amico dal talento trasformista, l’elegante Anna Galiena che da voce alla tradizioni matriarcali del sud, Massimo Marchetti che interpreta il padre di Roberta e infine il divertente, macchiettistico e parodico Dino Abbrescia.

Sposa in rosso - La Trama

Roberta vive a Malta ed è in attesa del suo primo figlio. Un giorno sull’autobus León, un elegante uomo, le cede il posto ma appena seduta le si rompono le acque. L’uomo deve quindi assisterla e contare la contrazioni con il vecchio orologio di lei in attesa di un’ambulanza. Da qui ha inizio una lunga serie di coincidenze, tessute non solo dai protagonisti ma anche dal fato, che li porteranno a fingere di essere una coppia. Roberta è da sola e per far felice i tradizionalisti genitori che sono arrivati da Bari solo per vedere il piccolo nipotino, chiede a León di fingersi il suo fidanzato. Spinti da Lucrezia - madre di Roberta - che attende il momento da anni, i due stipulano un accordo: essendo entrambe disoccupati e senza un progetto concreto di futuro, faranno finta di sposarsi e intascheranno le buste che i generosi invitati dispenseranno. Ad ostacolare il piano c’è Sauro, il fratello di Roberta che rappresenta la perfetta parodia dell’italiano medio, pieno di pregiudizi e finto perbenismo che sarà sospettoso nei confronti di León. Il padre di Roberta e sua madre cercano di ritrovare un equilibrio di coppia in un rapporto vittima dell’abitudine e del tempo che scorre. E infine Giorgio un sognatore dal cuore tenero che si dimostrerà complice della coppia aiutandoli ad affrontare la vita superando paure e timori. Non vi sveliamo altro, qui sotto trovate il trailer.

Sposa in rosso - Realtà o finzione?

Il film dimostra immediatamente di non essere avvolto da quella patina di perfetta commedia romantica. La realtà della vita di Roberta e León è schietta: il Covid ha fermato lei per 2 anni e i suoi giri turistici in bici a Malta, lui invece attende un finanziamento da anni per un suo progetto da reporter ma uno strappo alla regola glielo poterà via. È così che ricade su di loro la precarietà della generazione a cui appartengono: la difficoltà di trovare un loro posto nel mondo, di ottenere una realizzazione personale, con il fiato sul collo dei genitori o di chi ha fatto meglio prima di loro. Entrambe i protagonisti amano la libertà e l’indipendenza e proprio nell’incontro reciproco si scoprono simili. Roberta economicamente è in crisi e fatica ad accettare l’aiuto dei genitori per tutto ciò che questo rappresenta. Un ingabbiarsi nella tradizione, in un modo di percepire la vita chiuso e immobile che è anch’esso sull’orlo di un baratro.

Come dice lei stessa ciò che le rimane è l’orgoglio di aver preso le distanze e aver combattuto per una vita tutta sua. Un altro aspetto interessante inserito nella narrazione è quello dell’affidamento del piccolo Ludovico: Roberta non ha nulla mentre il padre del bambino è ricco e benestante. Il sistema di affidamento mette davanti a tutto il benessere economico che può essere garantito al bambino, invece di tenere conto dell’effettiva cura che uno dei due può a lui dedicare, non facendo altro che enfatizzare le differenze sociali.

Tutti cercano stabilità in un mondo che corre all’impazzata senza mai fermarsi a respirare. Ma se al livello contenutistico il film è interessante, sembra costruirsi un po’ troppo sull’irrealismo delle coincidenze che come motore dell’azione funziona, ma appunto è poco credibile. Di certo il caso è straordinario a volte, ma il turbinio di situazioni in cui il protagonista viene tirato dentro risulta forse un po’ surreale. Bravissimi Dino Abbrescia e Anna Galiena. Il primo da il volto all’italiano medio dalla mentalità ottusa e concentrato sui propri interessi che ha vissuto portando avanti il nome dell’azienda di famiglia; la seconda invece è il personaggio che tiene in mano le redini della narrazione e si scontra diametralmente con la figlia.

Lucrezia con la sua eleganza rappresenta l’ingenua convinzione che la tradizione sia la risposta a tutto: l’aggrapparsi a ciò che si conosce per paura di spiccare il volo verso l’ignoto. La regia regala poi un’ambientazione in cui si contrappone passato e presente: Malta e la Puglia. Ne esalta le bellezze di entrambe con panoramiche dall’alto aiutato dalla fotografia. "Sposa in rosso” è quindi una commedia che esce degli schemi prestabiliti per cercare la sua strada insieme ai protagonisti, per capire che la realtà non è come la si immagina, non è frutto della fantasia ma è fatta di esperimenti, di rischi e di occasioni che vanno colte quando si presentano.

Voto: 7