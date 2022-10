"Stavamo bene insieme" al cinema: ecco spiegato l’amore tra il Milan e la Champions League

Sono le 20:45 del 23 maggio 2007 quando ad Atene l’arbitro Herbert Fandel fischia il calcio d’inizio di Milan-Liverpool, finale di Champions League e “rivincita” per i rossoneri dopo la storica e rocambolesca rimonta subita due anni prima a Istanbul, nella notte del trionfo dei Reds. Il Milan è in vantaggio per 2 a 0 grazie alle reti di Inzaghi, ma all’89esimo minuto Kuyt accorcia le distanze: Il Diavolo inizia a vedere i fantasmi del passato, ma dopo il recupero l’arbitro fischia addirittura in anticipo e la squadra di Carlo Ancelotti vince una coppa che sa di redenzione. Il Milan è di nuovo sul tetto d’Europa con la sua settima Champions League, la seconda in cinque anni, a coronare un periodo d’oro che passerà alla storia. Il nuovo documentario sportivo Stavamo bene insieme di Mattia Molinari – al cinema dal 13 ottobre – ripercorre i successi rossoneri dalla vittoria nella finale tutta italiana di Manchester 2003 contro la Juventus fino alla magica serata di Atene.

Stavamo bene insieme, il film

È notte e si accendono le luci su un San Siro vuoto; al centro del campo ci sono Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, Filippo Inzaghi, Rino Gattuso, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Sul maxischermo dello stadio scorrono gli highlights e le immagini più significative di un quinquennio sportivo magico: quello del Milan 2003-2007. Per i protagonisti della cavalcata rossonera trovarsi nella “Scala del calcio” è sempre un’emozione immensa: ci sono tornati da allenatori, da telecronisti, per le partite di beneficienza o come semplici spettatori ma anche stanotte, con gli spalti vuoti, lo stadio meneghino regala dei brividi. Non c’è però mai stata un’occasione – nessuno scudetto, nessun derby, nessun big match di campionato – che possa essersi anche solo vagamente avvicinata all’atmosfera magica di una notte di Champions League. Il profumo di Europa, infatti, quasi tradizionalmente, crea per il “Diavolo” un fermento e un entusiasmo che hanno pochi eguali nel mondo. Il rapporto tra il Milan e la coppa è una sorta di dipendenza e di simbiosi: ecco perché le tre finali di Champions conquistate tra il 2003 e il 2007 rimangono uno dei picchi della storia rossonera, capaci di costruire un periodo d’oro indimenticabile per tutti i tifosi. La scalata dall’Inferno al Paradiso (e ritorno) dai preliminari a Manchester 2003, passando poi per gli spettri di La Coruña e l’incubo di Istanbul, fino alla redenzione di Atene 2007 con la conquista della settima coppa: il quinquennio europeo del Milan di Carlo Ancelotti raccontato dai protagonisti e dallo stesso allenatore è un viaggio incredibile non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da quello più umano, perché i rossoneri “stavano bene insieme”, e stavano bene soprattutto quando a San Siro suonava l’inno della Champions League.

Il trailer

Milan ed Europa, Europa e Milan

Mattia Molinari firma un documentario coinvolgente e, soprattutto per chi ha vissuto quel periodo, sportivamente entusiasmante. Al di là di quello che può essere il tifo (che sicuramente smuoverà di più i rossoneri), infatti, Stavamo bene insieme tiene fede al suo titolo e dà la priorità all’aspetto umano, facendo parlare liberamente i protagonisti e soffermandosi più sulle loro testimonianze che sulle immagini di repertorio vere e proprie. Senza troppa pomposa retorica riguardo l’epicità dei trionfi del Diavolo, il docufilm racconta soprattutto la storia di un gruppo: dalla figura quasi paterna di Paolo Maldini al cervello di Andrea Pirlo, dalla passione di Rino Gattuso alla lucidità di Massimo Ambrosini fino al bomber Inzaghi e il romano “trapiantato” a Milano Alessandro Nesta, senza dimenticare di citare altri grandi protagonisti come Shevchenko, Seedorf o Kakà. La libertà di dialogo di tutti fa sì che emergano non solo i segreti del successo, ma anche tutte le dinamiche dure, i faccia a faccia, i momenti difficili e la grande esigenza della società nei loro confronti. Dalle loro parole si percepisce che insieme ne hanno passate tante, dai grandi festeggiamenti di Manchester o ai Mondiali del 2006 alla catastrofe quasi definitiva di Istanbul. Non è difficile capire che tutti (e in particolare Carlo Ancelotti) si conoscevano alla perfezione, e che alla base di questo quinquennio di vittorie c’era soprattutto una grande coesione e una mentalità quasi ossessionata dal successo (come racconta perfettamente il capitano Paolo Maldini). L’aspetto più affascinante, tuttavia, rimane quello che va oltre le parole, palpabile dalla Curva Sud ai giocatori in campo, ma anche per le strade della città o nelle interviste: quando la Champions League arriva a Milano si sveglia un’anima nascosta, un entusiasmo quasi magico che è difficile da spiegare.

VOTO: 6,5