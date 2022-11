Strange world: un'avventura familiare in chiave ambientale ed inclusiva

Strange World – Un mondo misterioso è il nuovo film Disney che trasporterà il pubblico in una avventura attraverso una terra immaginaria ricca di sfide emozionanti, creature misteriose e personaggi bizzarri. Senza però dimenticare temi importanti come la necessità di trovare la propria strada, il valore che deriva dall’avere vicino a sé le persone care, il rispetto per il proprio pianeta e per ciò che ci differenzia gli uni dagli altri. E soprattutto il tema della famiglia e delle sue dinamiche, non sempre senza contrasti quando si confrontano diverse generazioni. Il regista premio Oscar Don Hall si è infatti ispirato direttamente alla propria di storia, indagando il rapporto non sempre facilissimo con suo padre e con i suoi figli adolescenti. Legami che meritano di essere esplorati e raccontati perché sono un sentimento universale in cui chiunque, guardando questo film, potrà riuscire ad immedesimarsi. Nella versione italiana a prestare la loro voce ai personaggi protagonisti troviamo, tra gli altri, Marco Bocci (nel ruolo di Searcher Clade), Francesco Pannofino (Jaeger Clade), e Lorenzo Crisci (il giovane Ethan).

La trama di Strange World – Un mondo misterioso

Il mondo di Avalonia e tutti i suoi abitanti sono in pericolo quando il pando, una magica e rivoluzionaria pianta che fornisce energia e che ha permesso alla cittadina di svilupparsi tecnologicamente, comincia stranamente a perdere la sua efficacia. Così, l’agricoltore Searcher Clade che venticinque anni prima l’aveva scoperta (durante una spedizione tra le montagne assieme al padre e famoso esploratore Jaeger, misteriosamente scomparso), viene richiamato per una nuova spedizione alla ricerca della causa del problema che affligge le coltivazioni. Assieme ad una variegata squadra, parte per una avventura al centro della terra alla scoperta di paesaggi surreali, creature fantastiche e sconosciute minacce. Le divergenze e i contrasti che sorgeranno tra genitori e figli, oltre alle numerose prove che saranno chiamati a superare, metteranno però a rischio la riuscita della spedizione e li spingeranno ad andare oltre alle differenze e ad approfondire il loro legame.

Il trailer di Strange World – Un mondo misterioso

Il nuovo film Disney che pone al centro il rapporto tra tre generazioni

La Disney ci ha negli ultimi anni abituati a scoprire nuovi e fiabeschi mondi, eppure non smette mai di meravigliare. Il paesaggio in cui i protagonisti di Strange world si ritrovano in questa avventura è un affascinante mix di colori e forme che stupiscono la vista, con creature di vario genere, alcune adorabili, altre più spaventose. Il tema che si pone come vero cuore del film è sicuramente il rapporto tra le tre generazioni di Clade, apparentemente molto distanti tra loro eppure così simili. Ogni genitore pensa di sapere cosa sia meglio per i propri figli e così è anche per Jaeger e Searcher, ma alla fine del film la morale è che la cosa più importante è inseguire i propri sogni e sostenersi a vicenda per poterli realizzare. La narrazione procede a ritmo piuttosto spedito, con elementi di tensione ed elementi di ironia in egual misura.

La cornice del film è quella ormai sempre più presente nelle produzioni Disney, ossia quella dei valori come l’inclusione (il giovane Ethan è infatti il primo personaggio disneyano apertamente omosessuale), la parità di genere (le figure femminili del film non possono essere definite del tutto personaggi secondari in quanto il loro contributo è importante tanto quanto quello dei protagonisti), la retorica ecologista (Avalonia è infatti una metafora della Terra ormai consumata dal desiderio di sviluppo tecnologico della società contemporanea, a discapito della natura e del sempre più precario equilibrio ambientale). Questa avventura si ispira, come annunciato dallo stesso regista, ai racconti dei fumetti pulp di avventura e a film come quelli della saga di Indiana Jones. Il mondo sotterraneo invece sembra una versione animata del film Viaggio al centro della terra (2008) e le atmosfere riprendono molto quelle della precedente pellicola Disney Encanto (2021), in cui tra le tematiche centrali, come qui, vi era la famiglia e le sue importanti ma non sempre facilissime dinamiche.

Al contrario del film dello scorso anno però, in Strange World manca solo un po’ di maggiore profondità di caratterizzazione dei personaggi e questo forse non permette di empatizzare del tutto con loro. In sala dal 23 novembre, Strange World – Un mondo misterioso con le sue ambientazioni affascinanti resta comunque un film perfetto per le famiglie in questo periodo natalizio, e promette di far sognare grandi e piccini, ricordando il valore e il rispetto dell’unicità di ciascuno di noi.

Voto: 8