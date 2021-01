Otto film sui loop temporali che dovete vedere se amate "Ricomincio da capo"

Avete mai sognato di rivivere un giorno della vostra vita? Magari per riprovare sensazioni uniche e perfette, oppure per fare scelte diverse, o ancora per salutare una persona che non c'è più?

Si tratta di un desiderio piuttosto comune tra le persone di ogni età (ma soprattutto man mano che si accumulano anni ed esperienze), tanto da ispirare diversi film di vario genere. Commedie, film d'azione o di guerra, love story, thriller: i cosidetti "loop temporali" sono il contesto che fa da sfondo a numerose storie cinematografiche, in cui un determinato lasso di tempo, di solito un giorno, si ripete ancora e ancora.

Il film più famoso sui loop temporali è senza dubbio "Ricomincio da capo", titolo originale Groundhog Day (il giorno della marmotta): si tratta di un film del 1993 diretto da Harold Ramis, interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell. Murray interpreta un meteorologo scorbutico, inviato a fare un reportage nella piccola città di Punxsutawney in occasione della tradizionale ricorrenza del "Giorno della marmotta", che in USA e Canada si celebra nel giornio della Candelora, il 2 febbraio. Una data che, nel corso del film, continua a ripetersi per Bill Murray, e solo per lui, che ogni giorno si sveglia nel Giorno della marmotta.

Il circolo temporale in cui è incastrato Phil Connors (il personaggio interpretato da Murray) ha ispirato nel corso degli anni un discreto numero di film, in cui solo il protagonista (o a volte i protagonisti, e in qualche caso nessuno, come vedremo più avanti) si rende conto di rivivere lo stesso arco di tempo, e in genere ne approfitta per divertirsi, imparare nuove cose, conoscere meglio gli altri, sfidare la morte... in sostanza, per fare quello che faremmo tutti se ci trovassimo in un loop temporale in cui le nostre azioni non hanno alcuna conseguenza sul futuro.

Abbiamo raccolto 8 di questi film sui loop temporali (e anche una serie tv, che trovate al fondo), indicando sotto ogni titolo un brevissimo riassunto e l'indicazione sulla piattaforma di streaming in cui vederlo. In questo periodo "Ricomincio da capo" non è su nessuna di queste piattaforme (anche se si trovano versioni non ufficiali su YouTube), ma c'è sicuramente di che consolarsi con i suoi "figli".

L'elenco inizia con un film in uscita nel 2021, prosegue con uno dei titoli più apprezzati del 2020 (Palm Springs) e torna indietro nel tempo (solo una volta eh) fino a storie che sono diventate ormai dei classici.

The Map of tiny perfect things (2021)

Un adolescente vive felicemente la stessa giornata in un loop temporale infinito. Ma il suo mondo sarà sconvolto dall'incontro con una ragazza come lui bloccata in una distorsione temporale. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

Regia: Ian Samuels

Con: Kathryn Newton, Kyle Allen

Genere: commedia

Dove vederlo: Amazon Prime Video (da febbraio 2021)

Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani (2020)

Sarah è al matrimonio della sorella, e all'improvviso le chiedono di fare un discorso che però non ha preparato. A salvarla arriva Nyles, che fa un emozionante discorso; Sarah e Nyles si appartano per fare sesso, quando lui viene colpito da una freccia. Si rifugia in una caverna, intimando a Sarh di non seguirlo, ma lei non lo ascolta e così si ritrova in un loop.

Regia: Max Barbakow

Con: Andy Samberg, Cristin Milioti

Genere: commedia

Dove vederlo: Amazon Prime Video

Trailer

Love wedding repeat - Un amore e mille matrimoni (2020)

In questo caso non c'è un vero e proprio loop temporale, dal momento che nessun personaggio è consapevole di rivivere lo stesso giorno. Come in Palm Springs, il film si svolge durante un matrimonio (a Roma), che si ripete più e più volte, in base alle varie possibilità del destino, personificato da un gruppo di bambini che mischia i nomi di un tavolo: a ogni cambio di nomi, la storia prende una piega diversa, con conseguenze tra il tragico e l'esilarante.

Regia: Dean Craig

Con: Sam Claflin, Olivia Munn

Genere: Commedia

Dove vederlo: Netflix

Trailer

ARQ (2016)

In un futuro in cui le imprese sono in guerra con le nazioni per via della diminuzione delle forniture energetiche, un ingegnere deve proteggere una fonte di energia sperimentale (l'ARQ del titolo, che funziona sfruttando il moto perpetuo) che potrebbe porre fine alle ostilità.

Regia: Tony Elliott

Con: Robbie Amell, Rachael Taylor:

Genere: Fantascienza, Thriller

Dove vederlo: Netflix

Trailer

Edge of tomorrow - Senza domani (2014)

Tom Cruise è il maggiore William Cage, che fa parte dell'esercito durante una guerra globale contro gli alieni, ma lui non ama i combattimenti. Viene spedito a forza sul fronte e qui muore in combattimento, salvo risvegliarsi di nuovo al fronte. Dovrà capire come fare a uscire dal loop, ma avrà un'alleata d'eccezione: la sergente Rita Vrataski, detta "Full Metal Bitch".

Regia: Doug Liman

Con: Tom Cruise, Emily Blunt

Genere: Azione, Fantascienza

Dove vederlo: Netflix

Trailer

12 volte Natale (2011)

In questo caso siamo sulla variante natalizia del loop temporale, in cui la giovane donna protagonista, Kate, si ritrova a rivivere per 12 volte il giorno della Vigilia, con un appuntamento al buio.

Regia: James Hayman

Con: Amy Smart, Mark‑Paul Gosselaar

Genere: sentimentale

Dove vederlo: Disney+

Trailer

Source Code (2011)

Colter Stevens, pilota di elicotteri, partecipa ad un'operazione militare segreta che gli consente di rivivere gli ultimi minuti di vita della vittima di un attentato nella speranza di scoprire l'identità dell'autore della strage.

Regia: Duncan Jones

Con: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan

Genere: Thriller, Azione

Dove vederlo: Netflix

Trailer

È già ieri (2004)

Remake italiano di Ricomincio da capo, in cui Antonio Albanese interpreta Filippo Fontana, arrogante conduttore televisivo specializzato in zoologia e inviato a Tenerife per un reportage sulle cicogne. Una mareggiata fa sì che, dopo il servizio, non possa tornare indietro, e al mattino si sveglia ancora e ancora nella giornata appena vissuta.

Regia: Giulio Manfredonia

Con: Antonio Albanese, Guya Toledo

Genere: commedia

Dove vederlo: Amazon Prime Video

Trailer

Bonus: la serie tv Russian Doll (2019)

Il loop temporale di questa serie tv riguarda Nadia, che si ritrova a vivere infinite volte la festa del suo 36° compleanno (e la sua morte), finché scopre che anche un'altra persona è nella sua stessa situazione.

Di e con: Natasha Lyonne

Genere: commedia noir

Dove vederlo: Netflix

Trailer