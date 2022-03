“Sundown”: il dramma di una ricca famiglia che si sgretola sotto i raggi del sole

Dopo aver concorso al Leone D’oro nella 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, “Sundown” arriva nelle sale italiane. Il film racconta una storia che non usa molto le parole, i dialoghi infatti sono davvero pochi quasi ridotti all’essenziale. Parla soprattutto con le immagini e con le ottime performance di Tim Roth e Charlotte Gainsbourg. A rendere la pellicola interessante però è principalmente l’interpretazione da parte dello spettatore. In base a chi guarda e alla propria lente si percepiscono i personaggi e i loro rapporti, ma solo alla fine si scopre la verità. Ed è proprio l’assenza di una certezza, di un elemento esplicito che rappresenta il cuore del film. Il regista ha dichiarato di voler parlare proprio di questo quando ha scritto la sceneggiatura. “Sundown” è quindi un film sull’incomunicabilità o meglio sull’incapacità di comunicare. Sì perché qui i silenzi abbondano e gli sguardi non sono sufficienti per rispondere alle domande.

Il silenzio però è destinato a finire e l’equilibrio a rompersi, il tutto sotto il sole cocente di Acapulco. Il luogo in cui tutta l’azione si svolge e che ha una preponderante importanza perché la sua storia si lega a quella dei protagonisti. Sarà infatti la città stessa a dare una scossa a quella lentezza che pervade il film per la sua prima metà. Quelle sensazioni di placidità, di relax e calma che ogni persona cerca scappando dalla frenesia della sua vita si percepiscono tutte sullo schermo. Così come non si comprendono i comportamenti dei personaggi che rimangono nel limbo delle interpretazioni fino alla fine.



La storia di “Sundown”

Neil (Tim Roth) e Alice (Charlotte Gainsbourg) insieme ai ragazzi Alexa e Colin, si godono un periodo di vacanza nella calda e calma Acapulco. Si rilassano nella camera di un albergo di lusso circondati da camerieri e massaggiatori che se ne prendono cura, mentre osservano il mare e il tramonto dai caldi colori. Un giorno però questo relax viene interrotto da una chiamata: la madre di Alice e nonna dei ragazzi è morta. La notizia getta Alice nella disperazione e costringe tutti a fare i bagagli. Giunti in aeroporto mentre i tre sono pronti per l’imbarco, Neil dice di non trovare il passaporto. L’aereo sta per partire e i tre devono andare, mentre l’uomo rimane lì promettendo di salire sul volo successivo. Scopriamo presto però che il passaporto è perfettamente al sicuro nella valigia, semplicemente Neil non voleva partire. Inizia così quella che ha tutto l’aspetto di una seconda vacanza per lui.



Sceglie un altro hotel, uno meno caro e in un quartiere più autoctono. Trascorre le sue giornate in riva al mare seduto sulla sedia e sotto il calore del sole. Sparisce per settimane rendendosi irreperibile e iniziando una relazione con una donna del luogo, Berenice. Nella sua tranquillità però si affaccia anche la violenza delle gang locali e un uomo viene ucciso davanti ai bagnanti. Nonostante l’isolamento Alice riesce a trovare Neil e furiosa e preoccupata gli chiede spiegazioni. Le risposte che la donna cerca non arriveranno, ma Neil sa cosa vuole. Ottenerlo però avrà un suo prezzo. Vi lasciamo qui sotto il trailer.



Un’analisi poco approfondita sull’incomunicabilità

Come già accennato il regista stesso ha affermato che con la storia di Neil e Alice voleva raccontare l’incomunicabilità e il dolore che ne consegue. Ci riesce perché lo spettatore non può non immaginare come si senta Alice quando Neil non risponde più al cellulare, o percepisce la frustrazione e la rabbia, miste al sollievo, di quando lei finalmente lo trova. Tuttavia questa analisi non è sufficientemente approfondita e allo spettatore viene lasciata carta bianca: la scelta è nelle sue mani. Perché Neil si comporta così? Avviluppati in un turbinio di carte e documenti da firmare, i due rappresentano i membri di un’alta classe sociale che hanno tutto a loro disposizione e questa vita facile dovrebbe implicare anche dei rapporti sinceri. Neil però sembra voler scappare da tutto ciò. Non vuole i soldi e non vuole parte dell’azienda (che gli appartiene ma non vi sveliamo in che modo), sembra essere completamente disinteressato guidato solo dalla necessità di rilassarsi e riposare. È così che nel suo silenzio lascia leggere agli altri ciò che vogliono. Lo fa quasi in maniera frustrante permettendo, attraverso il suo silenzio, che essi cambino la loro opinione di lui, quando una parola gli avrebbe permesso di farsi comprendere. Questa sospensione della certezza è sicuramente coinvolgente e incuriosisce chi guarda, ma forse non tutti la apprezzano.

Ciò che invece risulta lodevole è il modo in cui la regia si esprime veicolando alcuni aspetti della storia. Usa metafore visive più o meno esplicite che cercano di sopperire alla mancanza di parole: le carni, la pelle, il calore del sole su di essa. Rende protagonista la città messicana con le sue spiagge affollate di turisti e abitanti del luogo facendo entrare chi guarda dentro alla loro quotidianità. Lascia assistere al potere del sole. Questa stella così distante eppure così vicina ad ogni uomo o donna che si trova sotto il suo sguardo caldo, a volte rassicurante, ma anche spietato sulla pelle. Tutti questi elementi rendono “Sundown” un dramma dalle tinte thriller che oggettivamente poteva dare più risposte; ma si sa l’arte va anche interpretata ed è bella proprio perché diversa nella sua unicità.

Voto: 7

