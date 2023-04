Super Mario Bros, il nostalgico ed emozionante adattamento del videogioco più famoso

Dalla fantasia di Shigeru Miyamoto, nacque quasi 40 anni fa quello che sarebbe diventato uno dei videogiochi più iconici al mondo. Protagonista, un omino italoamericano in salopette da idraulico di nome Mario, accompagnato dal fratello Luigi e da una serie di personaggi inconfondibili. Nel 2021, Nintendo ha annunciato finalmente la produzione di Super Mario Bros. Il Film, il primo lungometraggio animato per il cinema dedicato a Super Mario. Nella versione originale, Mario è doppiato dall’attore Chris Pratt (star dei film di Jurassic World e de I Guardiani della Galassia dell’universo Marvel), Luigi da Charlie Day, la Principessa guerriera Peach ha la voce di Anya Taylor-Joy (The Menu del 2022, La regina degli scacchi del 2020), mentre il grande Jack Black si presta a interpretare l’antagonista Bowser. Nella versione italiana, è Claudio Santamaria a doppiare il mitico Super Mario. È stata preannunciata anche la partecipazione per un cameo di Charles Martinet, voce originale di Super Mario nei videogiochi.

La trama

I due fratelli idraulici più famosi dei videogiochi, Mario e Luigi, durante il tentativo di rubare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati all’improvviso in un misterioso condotto che porta in un mondo magico e fantastico. Quando purtroppo i due vengono però separati, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello. Ad aiutarlo nell’impresa ci saranno tanti personaggi, dagli abitanti del Regno dei Funghi con la determinata Principessa Peach che è alle prese con l’imminente invasione del temibile Bowser, alle scimmie abitanti del Regno della Giungla.

Una pellicola nostalgica con un'animazione stupenda

Super Mario Bros - Il Film si presenta come un prodotto perfettamente confezionato per catturare l’attenzione di adulti e bambini. La collaborazione tra Nintendo e Illumination porta sicuramente la pellicola a essere destinata principalmente al pubblico di più piccoli, che anche senza aver mai giocato al film possono rimanere ugualmente affascinati dai personaggi e dalle coloratissime ambientazioni, se poi i bimbi hanno anche una minima esperienza del gioco, coglieranno curiosissimi e curatissimi dettagli. Sono infatti questi ad essere invece l’aspetto che terrà incollati con lo sguardo i più grandi, che verranno catapultati, proprio come i due fratelli idraulici protagonisti, nel fantastico mondo popolato dagli iconici personaggi del videogioco. La tra è piuttosto semplice e lineare, senza grandi guizzi inventivi e soluzioni piuttosto basilari. Il tutto è concepito al servizio di un solo principio: trasporre i punti salienti del gioco sullo schermo, con tutti i particolari, le dinamiche e le sorprese che tutti conoscono. Non mancano infatti numerosi easter egg sparsi lungo tutta la pellicola. Importante punto a favore è sicuramente la colonna sonora, che alterna pezzi iconici della musica pop (per lo più anni ’80, periodo in cui il gioco fu commercializzato) e varie rivisitazioni delle sinfonie caratteristiche del videogioco. Persino i suoni che accompagnano i movimenti dei personaggi sono gli stessi.

Mario e Luigi sono adorabili e teneri, ambasciatori del sentimento fraterno “finché siamo insieme andrà tutto bene”; Peach non è più la principessa da salvare, ma anzi una eroina e guerriera pronta a tutto per salvare il suo regno. Ma forse il personaggio più ironico e meglio trasportato è proprio l’antagonista Bowser, a cui sono riservati alcuni siparietti davvero esilaranti.

La grafica del film, le ambientazioni e tutti gli effetti speciali sono meravigliosi, soprattutto nel segmento dedicato alla corsa con i kart lungo la pista arcobaleno. In sostanza è un film che può essere apprezzato dai bimbi per la storia e le ambientazioni, e dai più grandi con quel giusto sentimento nostalgico di quando erano loro i bimbi catturati a giocare con questo che è diventato un’icona tra i videogiochi.

VOTO 7.5