Sword Art Online: Scherzo of Deep Night, com’è il secondo capitolo della nuova saga

Dopo il grande successo in terra giapponese (con quasi 12 milioni di incassi, 14 nel mondo) lo scorso aprile arrivava in Italia Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, il primo capitolo della nuova saga tratta dalla serie Progressive del mondo di Sword Art Online, plasmato dalle light novel di Reki Kawahara e illustrato da abec. Per le sale cinematografiche italiane il 14, 15 e 16 novembre è la volta dell’atteso secondo capitolo Sword Art Online: Scherzo of Deep Night (titolo originale Scherzo of a Dark Dusk), uscito in Giappone lo scorso ottobre e tratto dal quarto volume della light novel e dall’omonimo adattamento manga, in cui i protagonisti Asuna e Kirito sono impegnati nel superare il quinto piano di Aincrad.

Ancora una volta diretto da Ayako K?no, il film conferma tutte le spettacolarità dei combattimenti del primo capitolo, andando ad approfondire i suoi personaggi e il mondo di Sword Art Online Progressive.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, la trama del film

Siamo nel dicembre del 2022 e sono dunque passati quasi due mesi da quando la giovane Asuna si è ritrovata intrappolata nel mondo di Sword Art Online. Il videogioco sviluppato dalla Game Master di Akihiko Kayaba ha infatti sfruttato la tecnologia della realtà virtuale del suo dispositivo NerveGear per far immergere completamente i giocatori e le loro menti in SAO, e l’unica possibilità di salvezza è quella di terminare il gioco senza morire, poiché tutto avrebbe una corrispondenza anche nel mondo reale. Dopo aver sconfitto il boss del primo piano di Aincrad, in questi due mesi Asuna – insieme al suo compagno di viaggio e mentore Kirito, un ex-beta tester del gioco – è diventata sempre più forte ed è arrivata fino al quinto piano fatto di rovine, catacombe e sotterranei dove abbondano reliquie, tesori e item utili, ma anche nuove, mostruose, creature e temibili player killer, giocatori che uccidono altri utenti per semplice divertimento. La lotta per la sopravvivenza è sempre più dura e, come se non bastassero tutte le insidie di questi dungeon, i due gruppi di giocatori più forti del gioco stanno attraversando momenti di grande tensione che potrebbero sfociare in uno scontro mortale prima di capodanno. Per evitare la tragedia, Asuna e Kirito decidono di agire nuovamente per conto proprio e, insieme a pochi altri, proveranno a sconfiggere per primi il boss del quinto piano.

Il trailer

Conferme e novità

Quando si parla di Sword Art Online ci si addentra in un mondo talmente vasto – nato nel 2009 con l’uscita della prima light novel e diventato uno dei brand nipponici più importanti e longevi del settore manga e anime – che è difficile che non risulti divisivo: spesso si ama o si odia, con poche eccezioni. Il grande merito del primo capitolo Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night era stato proprio quello di attingere a piene mani dalla serie Progressive, partendo dagli inizi e dall’avvento di SAO e facendo ordine per tutti in un universo complicato, regalando un film fruibile per gli estranei alla saga e, contemporaneamente, uno spettacolo pieno di dettagli per tutti gli appassionati.

Il sequel Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night riprende intelligentemente la formula del suo predecessore: un trionfo immersivo di azione e combattimenti, narrazione solida, resa grafica indiscutibile, a tratti veramente spettacolare (come nel caso del moderno redesign del boss del quinto piano). Ciò che cambia rispetto al primo capitolo è l’equilibrio tra world building e character building: se in Aria of a Starless Night bisognava introdurre la trama completa e il mondo di SAO e c’era inevitabilmente poco spazio per l’approfondimento dei personaggi, nel caso di Scherzo of Deep Night troviamo Asuna e Kirito finalmente “umani”. Asuna è cambiata col tempo ed è ora più forte nel gioco ma anche molto provata a livello emozionale, come dimostra la sua relazione con l’amica Mito. Kirito è un eroe apparentemente imbattibile ma con sempre più incertezze. Questi cambi di forza e personalità, insomma, rendono i personaggi più tridimensionali ed è sempre più facile venire coinvolti nella saga, che non perde mai ritmo.

Forse il “collegamento” tra i due film può risultare un po’ artificioso dal momento che Scherzo of Deep Night viene ambientato interamente ad Aincrad e la ricostruzione degli eventi del mondo reale, di alcune dinamiche di gioco e delle avventure dei piani precedenti viene affidata a dei dialoghi di spiegazione iniziale molto didascalici. Scelta, tuttavia, più che giustificata e che lascia ancora maggiore spazio allo spettacolo: combattimenti dalle coreografie grandiose e mai confuse, colonne sonore avvincenti e una grande resa grafica di Aincrad, il tutto senza mai dimenticarsi vari momenti di fanservice. In un bellissimo mix tra citazione e innovazione (soprattutto rispetto alla serie anime), insomma, appassionati di SAO o di questa saga cinematografica Progressive non possono fare altro che aspettare il prossimo capitolo, nell’aria ma non ancora annunciato.

Voto: 7