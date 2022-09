Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, una grande avventura che piacerà ai più piccoli

Torna sul grande schermo per una nuova emozionante avventura Taddeo l’esploratore, il personaggio dell’archeologo pasticcione tratto dal fumetto spagnolo Tadeo Jones, è alla sua terza apparizione al cinema, sempre con la regia di Enrique Gato. Con il protagonista ritroviamo i personaggi di Sara, Mummia, Jeff e Belzoni a cui si affiancheranno nuovi amici e nuovi rivali.

Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, la trama

Taddeo Jones, già protagonista di “Le avventure di Taddeo l’esploratore” (2012) e “Taddeo l’esploratore e il segreto di Re Mida” (2017), torna dal 22 settembre sugli schermi dei cinema italiani con il terzo film “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo” distribuito da Eagle Pictures. Il film ci fa ritrovare l’archeologo pasticcione alle prese con degli scavi in Sudamerica dove, ovviamente per caso, a causa di una serie di fortuite circostanze, si imbatte in un misterioso sarcofago egizio all’interno di una tomba Inca. Non fa in tempo a comunicare questa scoperta che combina un altro guaio e viene cacciato dal team di archeologi a lavoro nello scavo che, ovviamente, si godono gli onori e la gloria prendendosi la paternità di quella insolita scoperta. Ma è solo l’inizio. Perché Taddeo, rientrato a Chicago, riuscirà a combinarne una più grossa ancora, danneggiando il prezioso sarcofago e attirando così sul suo amico Mummia, sul cane Jeff e sul pappagallo Belzoni una terribile maledizione, per annullare la quale è necessario ritrovare una tavola magica intrisa di potere da un grande mago 4000 prima e con un enorme potenziale distruttivo. Ma ritrovare la tavola di smeraldo sarà un’impresa ardua che porterà Taddeo, e tutti gli altri personaggi, da un capo all’altro del mondo fino ad arrivare al traguardo finale, tra misteri, inseguimenti, travestimenti, enigmi da risolvere, nuovi amici e nuovi nemici.

Taddeo e la tavola di smeraldo, un mix coinvolgente di azione, mistero e comicità

Un film coinvolgente, pieno di azione e di misteri da svelare, che in 90 minuti fa volare lo spettatore in quattro tra i più diversi angoli del mondo raccontando una storia che ha il fascino della grande suggestione dei miti del passato e il ritmo travolgente di una corsa contro il tempo per salvare la vita di un amico.

“Taddeo e la tavola di smeraldo” ci riporta sullo schermo alcuni dei personaggi che già conosciamo dai precedenti film: Taddeo, Sara, Mummia, Jeff, Benzoni e altri nuovi, come Victoria Moon e Ra-Mon-Ah che si lanciano alla ricerca di una misteriosa tavoletta realizzata nell’antico Egitto da un potentissimo mago, strumento per risvegliare spiriti, creature diaboliche e incantesimi, ma anche unica speranza di liberare Mummia dalla maledizione che lo ha colpito.

Il film è bello da vedere grazie alle suggestive ambientazioni, pieno di ritmo e anche di tanti momenti di comicità. Il focus di quest’avventura è sul desiderio di avere dei riconoscimenti: Taddeo vuole essere riconosciuto come un grande archeologo, Victoria Moon vuole essere riconosciuta come un’investigatrice dell’ignoto e la dimenticata Ra-Mon-Ah desidera essere riconosciuta come Faraona, anche se lo è stata solo per tre giorni. Un desiderio, in particolare quello di Taddeo, che diventa il motore di tutta la vicenda e che, fino all’ultimo lo terrà sul filo sottile che separa bene e male,

l’ambizione personale e la salvezza di un amico. Un tema originale e molto attuale che viene proposto in una confezione godibilissima che divertirà sia gli spettatori più piccoli che i più grandi che hanno amato le avventure dell’archeologo a cui chiaramente è ispirato Taddeo, Indiana Jones. Un film perfetto per un pomeriggio al cinema con tutta la famiglia.

Voto:7