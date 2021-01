Giallo su Tanya Roberts, annunciata la morte poi la smentita: "È ancora viva"

L'attrice, indimenticabile Bond girl, non sarebbe morta come aveva annunciato il suo portavoce. Lo fa sapere l'ospedale di Los Angeles dove era ricoverata

Sembrerebbe la trama di un film. Tanya Roberts, attrice 65enne nota per aver interpretato la Bond girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' nel 1985 accanto a Roger Moore, ma anche Julie Rogers nella serie televisiva 'Charlie's Angels', è viva. E questa è la vera notizia, dopo che ieri il suo portavoce ne aveva annunciato la morte. Un malore improvviso durante una passeggiata con i cani, la sera della Vigilia di Natale - aveva fatto sapere - poi il collasso e il decesso in ospedale.

Proprio dall'ospedale di Los Angeles, dove era ricoverata, arriva la smentita, insieme al dietrofront del portavoce Mike Pingel: "Ora dice che è viva - riporta il sito statunitense Tmz - Ha detto che Lance (il marito dell'attrice, ndr) avrebbe ricevuto una chiamata dall'ospedale poco dopo le 10 di mattina che spiegava come Tanya fosse ancora viva. Pingel ha detto che Lance credeva veramente che Tanya fosse morta. È interessante notare che anche gli amici di famiglia - spiega ancora il sito - hanno contattato TMZ Sunday dicendo che Lance li aveva chiamati per informarli della morte della star di 'That '70s Show'".

La carriera di Tanya Roberts

Dopo aver partecipato ad alcuni film di genere thriller erotico ('Occhi nella notte', 'Patto a tre', 'Torbido desiderio') e a commedie erotiche come 'Quasi incinta', alla fine degli anni '90 è tornata alla notorietà per aver preso parte per diversi anni alla sitcom 'That '70s Show' nel ruolo di Midge Pinciotti. Nata come Victoria Leigh Blum, Tanya ha avuto una carriera come modella, sia in passerella che nelle pubblicità televisive, prima di dedicarsi alla recitazione cinematografica, dove esordì nel 1975 con il film horror 'Forced Entry'. I suoi ruoli più importanti restano quelli in 007 e Charlie's Angels.