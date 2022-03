“The Alpinist - Uno Spirito Libero”, il bellissimo omaggio al giovane climber Marc-André Leclerc

“The Alpinist - Uno Spirito Libero” è il titolo azzeccato per questo intimo documentario. In generale, le traduzioni italiane dei titoli dei film in lingua originale pretendono di aggiungere il quid in più o spiegare una parte del titolo, quando ci riescono. Ecco, questa è una di quelle volte.

Assume un grande ruolo l’extrema libertas di Marc-André Leclerc votata a realizzare il suo sogno più grande in “The Alpinist - Uno Spirito Libero”, firmato dai due registi americani Peter Mortimer e Nick Rosen, entrambi famosi per il loro sodalizio artistico con il gruppo di produzione Sender Films. E la comune passione di dirigere pellicole che parlino di arrampicate su roccia, alpinismo e avventure all’aria aperta. Stessa lunghezza d’onda di “The Alpinist - Uno Spirito Libero”, con un focus sulla vita e sulle motivazioni che spingevano Leclerc a intraprendere scalate tanto estreme e pericolose, raccontate in prima persona insieme a pareri di amici, familiari e la sua dolce Brette. La ragazza dai capelli biondi e occhi azzurri che gli è stata sempre vicino, nel suo innato sprint per il climbing sempre più ansiogeno.

Leggiamo la trama del documentario, uno sguardo critico sui 25 anni di un atleta che non si è mai fermato davanti agli insidiosi ostacoli della natura.

“The Alpinist - Uno Spirito Libero”, trama del documentario

Il giovanissimo alpinista canadese Marc-André Leclerc ci racconta le sue scalate in solitaria, abbozzate fin da quando era un bambino con la sindrome ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività), fino ad arrivare alla sua voglia di provare l’ebbrezza del pericolo per sfogare il suo estro. Divoratore di libri sulla natura e in particolare sugli alpinisti, rapito dalle immagini di climber che scalavano le montagne più alte, la madre (che gli ha insegnato “un po’ di scuola” a casa) approva la sua scelta.

Vari pareri e preoccupazioni per Marc-Andrè Leclerc, con tanto di paura per la sua vita estrema, si intervallano a frame sui suoi primi piani con gli occhi che comunicano un forte senso di timidezza. Amici alpinisti che rimangono meravigliati dal suo coraggio di imbattersi in scalate mai provate prima, la madre che lo incita a inseguire i suoi sogni, il suo modo calmo e sereno di affrontare i pericoli con la giusta dose di no panic, e la sua piccola B. (Brette) orgogliosa del suo ragazzo anticonformista che lo ama così com’è.

E non mancano le interruzioni delle riprese e lo stop forzato dei due registi, per dedicarsi (Leclerc) alle sue audaci esperienze da perfetto grimpeur lontano dai riflettori perché quelle scalate dovevano essere fatte proprio in solitaria, senza nessuno a filmarlo. E segue tanta comprensione per la sua riservatezza anti-social, con la voglia di spingersi oltre il limite umano. Per riuscire ad arrivare alla vetta più alta, con tutte le intemperie meteorologiche: la sua arrampicata più complicata sulla Torre Egger in Patagonia.

Per finire con il suo incidente fatale in Alaska con il compagno di cordata Ryan Johnson nel 2018 che ha interrotto l’istintiva libertà di un giovane ragazzo che aveva dedicato anima e corpo al suo sogno. E gli amici e la famiglia che celebrano due commemorazioni ad Agassiz e a Squamish, nella Columbia Britannica, per ricordare le sue ardue imprese.

“The Alpinist - Uno Spirito Libero”, il sogno di un giovane ragazzo che diventa realtà

È un omaggio al coraggio e un inno alla spericolata libertà esistenziale “The Alpinist - Uno Spirito Libero”. Non mancava certo la grinta a Marc-André Leclerc, specialmente nel suo essere diverso rispetto agli altri bambini. Combinandone sempre una delle sue, pervaso com’era dalla sua iperattività che gli causava qualche sofferenza a scuola. Una vita (troppo?) vivace per lui, ma non un difetto. Viene da dire quasi un pregio impaginato nei libri sull’alpinismo che leggeva. Un’esperienza fuori dal comune, con le sue preparazioni pre-arrampicata, le sue scalate in solitaria senza l’uso di corde e a volte anche a mani nude, le sue difficoltà superate e il suo accurato saper dove mettere i piedi nel(la) roccia/ghiaccio/neve per non precipitare nel vuoto. Sì, perché le sue imprese in solitaria erano miste, e l’esperienza che Leclerc aveva maturato superava i limiti di qualsiasi atleta.

E con uno sguardo dall’alto (di un drone), con la terribile voragine sotto i suoi piedi, e la piccola videocamera su Leclerc per inquadrare i suoi movimenti nelle sue scalate, diventiamo i suoi occhi, i suoi respiri e il suo bellissimo sorriso che sfodera quando arriva nel punto più alto della vetta. Bellissime riprese in soggettiva (in go pro?), con la vista mozzafiato e la gioia di avercela fatta ancora una volta. Colorate pennellate di giudizi critici e stupori degli amici e parenti dipingono il quadro della sua vita da nomade. Invasa dalla voglia di spingersi sempre più in là, di non fermarsi al primo stop ma procedere step by step con la calma e la fiducia in sé stesso. E l’ansia e il fiato sospeso per le sue maestose arrampicate si mescolano alla terribile sensazione imminente pronta a colpire il grande schermo come un colpo al cuore. E la fatale tragedia sulla parete nord delle Mendenhall Towers in Alaska piomba nella cupa tristezza per il destino avverso, dopo aver coronato il suo più grande sogno da ragazzo libero innamorato della agognata Torre Egger in Patagonia.

C’è tanto lavoro di ricerca e di commemorazione per un giovane che ha insegnato tanto in “The Alpinist - Uno Spirito Libero”. Due anni per montare tutte le riprese, l’attenzione per Leclerc che non amava stare dietro l’obiettivo, la pazienza per le sue temerarie avventure per scomparire senza lasciare traccia. E il making of parte integrante del documentario, perché anche quello era molto prezioso per tutto il girato, la madre, la fidanzata Brette e tutti gli amici che hanno ricordato quanto quel ragazzo dal sorriso magnetico abbia vissuto della sua più grande passione per dare tanto a tutti coloro che l’hanno conosciuto, perché Marc-André Leclerc è stato uno spirito libero e lo sarà per sempre.

Voto: 8