The Christmas Show, Raoul Bova e Serena Autieri tra favola e reality

E’ già tempo di Natale al cinema. Ad aprire la stagione di storie e panettoni è The Christmas Show di Alberto Ferrari che arriva in sala il 17 dicembre raccontando una vicenda corale di sentimenti e famiglia interpretata da un nutrito cast di attori guidati da Serena Autieri, che è la giovane chirurga vedova con due figli adolescenti Sofia, e Raoul Bova, il riservato vicino di casa scrittore. Con loro protagonisti, tra gli altri, anche Francesco Pannofino, nei panni di Oscar capo di Sofia e suo pretendente, Tullio Solenghi nel ruolo di nonno Angelo, e Ornella Muti in quello della madre della protagonista, nonna Rita.

The Christmas Show, la trama

Sofia (Serena Autieri) è una donna rimasta sola a crescere due figli dopo la tragica morte del marito in un incidente aereo. Sono già cinque anni che a casa della famiglia Rovati non si festeggia più il Natale e il periodo delle feste è quello più difficile per la mamma e chirurga che non trova più motivi per festeggiare e per i giovani Alice e Ricky. A osservare dalla sua finestra quella casa senza addobbi e senza luci è il riservato vicino Pierre (Raoul Bova), uno scrittore che vive anche lui una vita solitaria e un po’ sospesa al riparo dalle emozioni e dalle loro possibili conseguenze.

Ma il Natale che sta per arrivare non sarà un Natale come gli altri. Grazie all’intraprendenza di Alice (Alice Andrea Ferrari), adolescente con il sogno della musica, a invadere casa Rovati arriverà la troupe di un seguitissimo reality tv: The Christmas Show che seguirà le vicende della famiglia e dei suoi ospiti (il nonno paterno Angelo, la nonna materna Rita, il capo innamorato di Sofia e lo stesso Pierre), durante la vigilia e il giorno di Natale. Questa sorta di Grande Fratello sotto l’albero si trasforma presto nel racconto della rivalità tra due uomini Oscar e Pierre per conquistare il cuore della reticente Sofia. Mentre in regia autori attenti agli ascolti cercano di provocare sempre più azioni e reazioni dei concorrenti e il pubblico si schiera e vota il preferito, all’interno della casa ci si impegna in confronti, scontri, confessionali e rivelazioni. Tra reality e realtà, senza dimenticare un’abbondante spolverata di magia natalizia.

The Christmas Show, i buoni sentimenti serviti per Natale

Il Natale quando arriva arriva, e nei cinema italiani inizia già il 17 novembre con l’uscita del primo titolo con atmosfera, richiamo e storia prettamente natalizi. The Christmas Show ha tutto quello che ci si aspetta da una storia classica da condividere sotto l’albero: una famiglia triste e disincantata per le difficoltà della vita, un evento inaspettato, metaforicamente magico, che fa incrociare destini e li ribalta, bambini intraprendenti e coraggiosi e adulti che riscoprono i propri sentimenti. Il tutto insaporito dalla trovata, originale, di mettere il Natale di una famiglia al centro di un reality show televisivo, tra telecamere spione, autori cinici e colpi di scena preparati e inaspettati.

Alberto Ferrari dice di essersi ispirato al cinema di Frank Capra per il suo film, citato anche nell’alias dello scrittore Pierre. Di quelle atmosfere di classici feel good movie, prova a riportare il calore e quella suggestiva tentazione di credere nei miracoli e nella magia almeno nel giorno più speciale dell’anno, anche se proprio questo elemento rimane più che altro un’intenzione, che si concretizza unicamente ai due estremi del film, all’inizio con il voice over di Pierre che introduce e, soprattutto, in chiusura del film. La storia di per sé non regala troppe sorprese e procede lineare verso un finale inevitabile. Ma l’elemento del reality le dà un tocco di contemporaneità e di brio in più, creando spunti per le situazioni più comiche in cui si evidenziano soprattutto i due nonni, Solenghi e Muti, e l’antagonista Pannofino.

Voto:6