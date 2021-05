Il trailer di Eternals, il film Marvel diretto da Chloé Zao che uscirà in autunno

È uscito oggi il trailer di Eternals, il terzo film (dopo Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei dieci coltelli) della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, di cui avevamo già visto un'anticipazione pochi giorni fa, nel video trailer con cui Disney ha annunciato tutti i nuovi titoli MCU.

Ora si conoscono maggiori dettagli su Eternals, a partire dalla data di uscita al cinema fino ad arrivare ai nomi della regista e del cast. Ma c'è anche un grosso dubbio che è venuto a molti spettatori accaniti dell'universo Marvel, dopo la visione del trailer ufficiale di Eternals.

Quando esce The Eternals al cinema? E su Disney+?

Eternals uscirà nei cinema d'Italia a partire dal 3 novembre. Non si conoscono invece date possibili per l'uscita in streaming su Disney+, ma questo è anche un buon segno, perché significa che stiamo tornando alla normalità.

Di cosa parla The Eternals?

Il film targato Marvel Studios Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali (eterni, appunto) costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants.

Il cast di Eternals: c'è anche Kit Harington

Il film è diretto da Chloé Zhao, regista fresca vincitrice dell’Oscar per Nomadland (disponibile su Disney+). Il cast di Eternals comprende Richard Madden, che interpreta l'onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l'intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Infine, c'è anche Kit Harington, l'indimenticabile Jon Snow di Game of Thrones (prossimamente in Modern Love 2 su Prime e special guest star della prossima reunion di Friends), che interpreta Dane Whitman.

Il trailer ufficiale di Eternals

È questo, nella versione doppiata in italiano

Il dubbio dei fan dell'universo Marvel su Eternals

Nel trailer si vede l'arrivo degli Eternals sulla Terra, migliaia di anni fa. La voce fuori campo spiega che hanno aiutato e consigliato i terrestri, facilitandone il progresso. Ma poi una frase che ha colpito tutti: "Nell'arco degli anni non abbiamo mai interferito, fino a ora".

Molti fan del MCU, infatti, si sono chiesti una cosa ben precisa: "Ma se non sono intervenuti neanche quando Thanos ha sterminato in uno sciocco di dita metà dell'universo, cosa potrà essere successo di così importante da farli smuovere ora?". Il dubbio è legittimo. Per avere una risposta dovremo aspettare fino a novembre.