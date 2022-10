The Good Nurse, arriva su Netflix un nuovo thriller tratto da una storia vera. Cosa aspettarci

Netflix sta per lanciare un nuovo thriller tratto da una storia vera con un cast stellare. Stiamo parlando di The Good Nurse, un film avvincente basato su una storia vera, un'infermiera preoccupata che un collega sia colpevole della misteriosa morte di vari pazienti rischia la vita per portare alla luce la verità. The Good Nurse è il nuovo titolo Netflix da tenere d'occhio diretto dal candidato all'Oscar Tobias Lindholm, sceneggiato dalla candidata all'Oscar Krysty Wilson-Cairns e interpretato dall'attrice premio Oscar Jessica Chastain nel ruolo di Amy Loughren insieme a Eddie Redmayne nel ruolo di Charles Cullen, oltre a Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich e Kim Dickens. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo titolo Netflix molto promettente.

Qui il trailer di The Good Nurse

La trama di The Good Nurse

Amy, un'infermiera premurosa e una madre single alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, è spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Ma le cose migliorano quando arriva Charlie, un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei. Nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia e per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia. Ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un'indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità.

Quando esce The Good Nurse su Netflix

Il nuovo thriller The Good Nurse debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 26 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.