The last movie stars, vita e successi della coppia più longeva di Hollywood

Ethan Hawke chiama a raccolta un ricco cast di colleghi attori e registi per raccontare la vicenda di Paul Newman e Joanne Woodward, una delle coppie più belle della storia di Hollywood nella docuserie targata HBO The Last Movies Star che vedremo a breve in Italia su Sky. Tra gli altri nel cast: George Clooney che interpreta Paul Newman, Laura Linney che da voce a Joanne Woodward, Zoe Kazan, Vincent D’Onofrio, Oscar Isaac, Ewan McGregor, Martin Scorsese, Sally Field, Mark Ruffalo, James Ivory.

The last movie stars, la trama

Durante il lockdown Stephanie Newman, una delle figlie della coppia più bella della Hollywood degli anni d’oro, ritrova le trascrizioni di alcune interviste che sarebbero dovute servire come base per una biografia poi mai compiuta. La donna affida questo prezioso ritrovamente a Ethan Hawke che si mette al lavoro radunando colleghi e amici che fanno parte della ‘comunità di artisti di Hollywood’ per dare voce a quelle interviste, mixandole con materiali di repertorio e usandole per indagare la vicenda di Newman e Woodward ma allargando il più possibile lo sguardo su quell’epoca d’oro della cinematografia statunitense, vita da chi il cinema lo fa oggi.

Il trailer

The Last Movies Stars, la coppia Newman – Woodward in un coinvolgente ritratto in chiaro scuro

Cosa era davvero la vita della coppia di stelle più ammirata e invidiata del pianeta, quella composta da Paul Newman e Joan Woodward? Il lavoro di Ethan Hawke vuole rispondere a questa domanda e ci riesce grazie a un approccio diretto al mondo di marito e moglie, una volta trovato l’accesso grazie alle interviste ritrovate dalla figlia dei due.

Il materiale usato per ricostruire la vicenda umana e artistica della coppia, è particolarmente ricco e il montaggio con cui, nelle sei puntate della docuserie, vengono mixati elementi diversi come le interviste d’epoca dei protagonisti, gli spezzoni dei film, le interviste agli amici e ai conoscenti e poi le interviste ritrovate, lette dagli attori scelti dal regista, si mescolano in perfetto e coinvolgente equilibrio, dando ritmo ad una narrazione che non si limita all’iconografia ufficiale che per decenni ha raccontato questa coppia di superdivi ma va a fondo, molto più a fondo. Hawke parte a un sentimento di grande ammirazione per i due. Il titolo della serie, spiega il regista, viene da una frase dell’amico della coppia Newman – Woodward, lo scrittore Gore Vidal, che li appellò “last movie stars”, indicandoli come le ultime stelle dell’epoca d’oro del cinema, ma anche del divismo hollywoodiano, di cui intravedeva già il prossimo tramonto.

Questa ammirazione però, non impedisce ad Hawke di andare a scavare a fondo, nel cuore di un rapporto che è di amore ma anche di arte. Dal primo incontro su un set nel 1952 alla travolgente passione, dal matrimonio dopo il divorzio di lui dalla prima moglie, ai primi successi, molto più veloci e grandi quelli di Joanne, molto più faticosi e lenti ad arrivare quelli di Paul. E poi, l’arrivo dei figli, e lei che sceglie di fermare un po’ la sua carriera e poi ha difficoltà a rientrare nel giro, mentre il marito sale sempre più in altro verso la vetta della celebrità. Eventi che per due artisti, con un ego inevitabilmente spiccato, non potevano non avere una forte ripercussione su un matrimonio, che comunque ha avuto la determinazione per durare mezzo secolo, un vero record nel mondo mutevole e un po’ folle di Hollywood.

Voto:7