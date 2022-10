The Lost King, Riccardo III riscattato dall’ossessione di una donna

È ispirato a un’incredibile storia vera The Lost King, il nuovo film diretto da Stephen Frears e scritto con i fidi Steve Coogan e Jeff Pope. Protagonisti della vicenda Riccardo III, re d’Inghilterra considerato per molti secoli illegittimo usurpatore e una donna di mezza età con una vita che non le dà quel che merita e che rimane folgorata dall’incontro con la figura del sovrano che ritiene ingiustamente diffamato. A incarnare la tenace protagonista Philippa è Sally Hawkins, Harry Loyd si cala nella parte di Riccardo III e Steve Coogan interpreta John, l’ex marito di Philippa.

The Lost King, la trama

Philippa è una donna di mezza età che vive ad Edimburgo un’esistenza piena di impegni ma grama di soddisfazioni: madre di due preadolescenti, separata dall’ex marito con cui continua a condividere la gestione della casa e della famiglia, un lavoro in cui viene sempre messa in un angolo e non valorizzata. La sera in cui viene delusa per l’ennesima volta una sua aspettativa di avanzamento professionale, la donna assiste a una rappresentazione del Riccardo III di Shakespeare e ne rimane folgorata. Sente uno strano feeling con il personaggio e inizia a fare ricerche.

Di lì a poco scoprirà che questa empatia è dovuta al senso di rivalsa contro i giudizi ingiusti e inizia ad approfondire, mentre Riccardo III, in persona o quasi, la guida nelle sue ricerche. Una visione che diventa sempre più una presenza nella vita di Philippa, che si prende la briga di svelare il più grande mistero sulla figura di quel re: dove sono i suoi resti mortali? Trovarli, dare al re vituperato una sepoltura degna del suo rango e riabilitarne così la memoria diventa per la protagonista una vera e propria ossessione che la porterà a combattere con tenacia per farsi ascoltare, trovare fondi, convincere le istituzioni a seguire quel suo ‘presentimento’ e a subire nuove ingiustizie, ma anche a realizzare una vera impresa e una scoperta archeologica di grande valore per la storia del Regno Unito.

The Lost King, una commedia piena di equilibrio, tra storia e riscatto

Chi ama il cinema di Stephen Frears, asciutto eppure perfettamente capace di raccontare la complessità di vicende umane ricche di sfumature, amerà The Lost King. Il film, tratto da un’incredibile storia vera risalente ai primi anni 2000, riesce a raccontarla in modo coinvolgente e diretto, scegliendo da subito di stare dalla parte di Philippa (una grande Sally Hawkins) e della sua stramba ossessione. La sua determinazione, che appare all’inizio insensata, diventa presto una battaglia per la riabilitazione di Riccardo III, ma soprattutto per il proprio riscatto.

Philippa è una donna come tante che, a un certo punto della sua vita, sente che deve fare una cosa, una cosa assai strana, ma lei ha un ‘presentimento’ e per una volta decide di seguire se stessa. Si mette a studiare, si mette a lavorare, si mette a raccogliere fondi e a bussare porte e alla fine quell’impresa folle è un successo talmente incredibile che le viene scippato dall’establishment, da quelle stesse istituzioni che l’avevano derisa e sottovalutata e che poi si arrogheranno la paternità di una scoperta che, fosse stato per loro, non sarebbe mai avvenuta. Il film è quindi anche, inevitabilmente, una critica agli apparati istituzionali e all’establishment accademico, ma è soprattutto la storia di un personaggio femminile, ‘minimo’ eppure capace di grandi cose, nonostante una società che ne sottovaluta il potenziale.

L’elemento delle apparizioni di Riccardo III aggiunge un tocco di fantasia e verve a una commedia perfetta nel suo equilibrio.

Voto:7,5