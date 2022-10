The Menu, Ralph Fiennes è uno chef terrificante in un thriller venato di umorismo

Tra thriller, black comedy e soft horror, The Menu è il film che vede protagonista Ralph Fiennes nei panni di Julian Slowik, un celebre chef, patron di un esclusivo ristorante su un’isola deserta, che prepara una degustazione molto particolare per pochi, selezionatissimi ospiti. Tra loro troviamo la giovane Margot (Anya Taylor Joy) con il suo accompagnatore con pretese da buongustaio (Nicholas Hoult), tre giovani esperti di informatica già ubriachi, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) e Dave (Mark St. Cyr), una coppia benestante composta da due clienti abituali del ristorante, Anne e Richard (Judith Light e Reed Birney), la celebre critica gastronomico Lillian Bloom (Janet McTeer) e il suo servile caporedattore Ted (Paul Adelstein), e una famosa star del cinema di mezz’età (John Leguizamo) con la sua assistente Felicity (Aimee Carrero). Hong Chau è l’inquietante assistente dello chef.

The Menu, la trama

La giovane Margot viene trascinata dal suo accompagnatore Tyler su un’isola deserta sulla costa nord occidentale degli Stati Uniti dove sorge Hawthorn, il raffinatissimo ristorante di Julian Slowik, chef celebre in tutto il mondo, per una serata speciale: una degustazione super esclusiva privilegio di pochissimi, della durata stimata di quattro ore e mezza, nel corso delle quali, i clienti si aspettano di scoprire sapori mai provati e rimanerne folgorati e stupiti. Nessuno però può immaginare fin dove lo stupore arriverà perché, dopo un giro turistico dell’isola, quando si siederanno a tavola e lo chef arriverà a dirigere la sua efficientissima cucina, si renderanno presto conto di essere finiti nel mezzo di una sorta di delirio, tra pietanze prelibate, vendette, rivendicazioni, vini pregiati, sadiche prove di coraggio e altri terrificanti eventi architettati dalla mente raffinata e folle di Slowik.

The Menu, una degustazione da incubo, tra critica sociale e humor nero

C’è molta carne al fuoco nel film di Mark Mylod, in alcuni tratti deliziosamente abbrustolita, in altri un po’ stoppaciosa, ma in complesso, vale proprio la pena di sedersi a tavola per degustarla.

The Menu è soprattutto un thriller, che in più di un punto sfiora quasi l’horror, ma non dimentica l’elemento dell’ironia, necessaria per concretizzare quelle che sembrano le intenzioni di partenza dell’opera: usare la cucina, anzi, l’alta cucina, un mondo diventato sempre più al centro dell’interesse del pubblico negli ultimi anni, e gli elementi di quell’ambiente, la sua aspirazione alla perfezione, le sue ossessioni, i suoi tic, per rappresentare una società divisa in due parti: quella di chi prende e quella di chi serve, in un rapporto sempre perennemente ingiusto e squilibrato. Chef Slowik, guru dell’alta cucina mondiale è colui che vuole rimediare a questa ingiustizia. Per questo nel suo ristorante sull’isola accetta solo una manciata di clienti, in grado di pagare cifre astronomiche per togliersi il capriccio di assaggiare i suoi piatti, e ognuno simbolo di qualcosa che nella società va storto.

C’è Tyler, che si atteggia a gourmand: non è capace nemmeno di tagliare una cipolla ma disquisisce con serietà su sapori e consistenze, come farebbe un cuoco con decenni di esperienza; c’è la critica gastronomica, intenta ad assaggiare e a cercare paroloni e neologismi per stendere una recensione, una di quelle che nel passato ha fatto la sfortuna di tanti ristoranti. C’è poi la star di Hollywood attempata, volgare e egocentrica che millanta un inesistente amicizia con lo chef solo per il bisogno eterno di stare al centro dell’attenzione. C’è l’anziana, ricchissima coppia di clienti affezionati, che hanno fatto quell’esperienza già una decina di volte e non sono in grado di ricordarsi nemmeno uno dei piatti che con tanta attenzione e studio erano stati creati, e un gruppo di ragazzini che hanno fatto miliardi con internet.

E poi c’è lei, Margot, lo sguardo che ci guida in questa serata da incubo e con cui lo chef folle si confronta per capire da quale parte della barricata stia, da quella di chi prende o da quella di chi dà?

Il delirio di chef Slowik è un crescendo di efferatezza, intervallata però dal servizio di portate deliziose e di vini pregiati. A ogni portata, la complessità del piatto aumenta, e succede qualcosa di sempre più terribile.

Ralph Fiennes è perfetto nel dipingere questo personaggio che fa paura per la sua freddezza, la sua determinazione, il suo atteggiamento tirannico, che si intuisce ben prima che le sue reali intenzioni vengano svelate.

E in questo crescendo di tensione ben costruito si innescano battute sarcastiche, situazioni paradossali e battute pungenti e ironiche che danno ancora più sapore a un film che coinvolge e diverte.

Voto: 7