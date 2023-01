“The Plane”, Gerard Butler comandante coraggioso in un action classico

147 minuti di adrenalina, con un eroe che si trova a combattere da solo, o quasi, per la propria salvezza e per quella delle persone di cui ha la responsabilità in un film che propone allo spettatore tutto quello che si aspetterebbe di vedere in un classico action movie. “The Plane”, il nuovo film direttoo da Jean-Francois Richet è in arrivo al cinema distribuito da Lucky Red dal prossimo 26 gennaio. Protagonista di questa avventura che lega disastro aereo e guerriglia è un volto famigliare per gli amanti del genere, Gerald Butler che vediamo nei panni del coraggioso capitano Brodie Torrance, affiancato da Mike Colter, nel ruolo di Louis Gasapare, Yoson An che è il secondo pilota Samuel Dele e Daniella Pineda nei panni del capitano di cabina Bonnie Lane.

La trama del film

Brodie Torrance è il comandante di un aereo che parte da Hong Kong nella notte di Capodanno con destinazione Tokyo con a bordo una quindicina di passeggeri. Pur rendendosi conto che sulla rotta l’aereo incontrerà una pericolosa turbolenza, il volo è costretto dalla compagnia a non cambiare rotta. Quando arriva la tempesta, il comandante Torrance dovrà trovare un modo per salvare l’aereo, l’equipaggio e i viaggiatori. Ci riuscirà con un rocambolesco atterraggio di fortuna in un’isola sperduta delle Filippine. Una zona molto pericolosa perché controllata dai guerriglieri indipendentisti in cui nemmeno l’esercito di Manila osa da tempo mettere più piede. Le presenze nere dell’isola non tarderanno a manifestarsi assaltando l’aereo e catturando equipaggio e viaggiatori, mentre il capitano Torrance, allontanatosi per cercare aiuto, una volta scoperta la situazione, dovrà agire per portare in salvo tutte le persone di cui sente la responsabilità.

Nella sua impresa troverà l’aiuto del più improbabile degli alleati, mentre anche dalla sede della compagnia aerea inizieranno a muovere i fili per un’operazione di salvataggio disperata e con metodi piuttosto opachi. Riuscirà il capitano coraggioso interpretato da Gerard Butler in una missione che appare, da qualsiasi lato la si guardi, impossibile?

Un film d’azione senza sbavature e senza sorprese

Coraggio che rasenta l’incoscienza, imprese aeree che sfidano le leggi della fisica, ruvidi corpo a corpo, scontri a fuoco, situazioni disperate, i misteri della giungla e di un’isola popolata solo da spietati criminali, e oscure operazioni salvezza arrangiate nella sede di un’avida azienda senza scrupoli che ha mandato al macello un aereo intero solo per risparmiare qualche spicciolo.

E in mezzo a tutto questo, lui, l’eroico capitano che, ragionando un minuto alla volta, mentre tutto volge al disastro, riesce ad affrontare non una, ma almeno tre missioni impossibili, con un piano che di volta in volta si riadatta alle situazioni che cambiano (peggiorano) e sembra sempre più fallibile.

Se avete voglia di spegnere il cervello per un’ora e mezzo e affidarvi a un cinema senza pretese e senza pensieri, per il puro gusto di divertirvi ed emozionarvi immergendovi in una storia senza troppe sorprese, ma ben confezionata nel suo seguire le regole classiche del genere,“The Plane” è un titolo che saprà intrattenervi. Senza pretese di stupirvi, ma con l’intenzione di regalarvi una vicenda senza sbavature, con un protagonista esperto per il ruolo, e tutta l’azione e l’adrenalina che cercate.

Voto: 6