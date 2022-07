Thor: Love and Thunder - il ritorno e la rinascita del Dio del Tuono

Thor - figlio di Odino è tornato, ed è il primo supereroe Marvel ad avere ben quattro film, superando sia Iron Man che Captain America (fermi a tre). Questo perché mentre entrambe hanno avuto maggiore spazio e i loro archi narrativi si sono conclusi, Thor è stato sempre un po’ in disparte. Il suo personaggio affronta un’evoluzione più tortuosa a partire dal primo film fino a questo dove dimostra una maturazione caratteriale. In Love and Thunder infatti si ritrova un personaggio diverso da quello lasciato sia in Thor: Ragnarok - il terzo capitolo - che nei due Avengers che hanno concluso la fase tre del Marvel Cinematic Universe. Thor: Love and Thunder però non è solo un passo avanti per il suo personaggio, ma anche un altro tassello che si aggiunge alla famosa fase 4 (un’ampia finestra di nuovi ed inediti progetti), di cui fanno parte le diverse serie tv (WandaVision, Loki, Hawkeye) - distribuite su Disney+ - e il recentissimo Doctor Strange Nel Multiverso della Follia.

Un progetto, quello della Marvel, arricchito con titoli e nomi nuovi che espandono l’universo narrativo che sembra davvero non avere confini. In questo quarto capitolo torna alla regia il neozelandese Taika Waititi - che presta anche la voce al personaggio esilarante di Korg - già regista di Ragnarok e del film Jojo Rabbit. Nel cast l’immancabile Chris Hemsworth che regala qui la versione forse migliore di Thor; al suo fianco tornano Natalie Portman - dopo anni di assenza - Tessa Thompson, Christian Bale e diverse guest star molto speciali.

Thor: Love and Thunder - La trama

Terminati gli eventi di Avengers - Endgame, Thor (Chris Hemsworth) aveva rifiutato di sedere sul trono di Nuova Asgard affidandolo a Valchiria (Tessa Thompson) e si era avventurato in un viaggio alla ricerca di se stesso. Insieme a lui i Guardiani della Galassia e il suo inseparabile ed esilarante amico Korg, che lo hanno accompagnato e con cui ha vissuto innumerevoli avventure. Il Dio del tuono sembra aver trovato una sua dimensione ed essersi rimesso in carreggiata. Ma il suo equilibrio è destinato ad essere stravolto da una nuova ed incombente minaccia.

Gorr - Il Macellatore di Dei (Christian Bale) minaccia di devastare pianeta dopo pianeta uccidendo ogni Dio che trova sul suo cammino. Tra i prossimi obiettivi c’è proprio Nuova Asgard e lo stesso Thor che nel momento del bisogno andrà ad aiutare la sua gente. Troverà al suo fianco un’inaspettata alleata: Jane Foster (Natalie Portman) sua vecchia fiamma. Jane però appare decisamele diversa da come Thor la ricorda, indossa un mantello come il suo e brandisce Mjolnir, il martello appartenuto a lui. Una volta riunita la squadra si preparerà ad affrontare il nemico. Vi lasciamo qui sotto il trailer del film.

Thor: Love and Thunder - Una nuova fase

Come già lo anticipa il titolo il motore del film è l’amore. Quella forza che spinge Thor ad agire sia per se stesso che per gli altri. La pellicola ci regala decisamente la versione migliore del Dio del tuono che dopo anni di crisi e nei quali ha cercato invano la sua strada, ora sembra aver raggiunto una sua pace interiore e una maturazione caratteriale.

Ha perso troppo spesso l’amore e le persone a lui care, chiudendosi in se stesso. Ma la caccia a Gorr e la necessità di sconfiggerlo gli faranno rimettere le cose in prospettiva, aiutato anche dalla presenza di Jane. Nel complesso quindi il suo personaggio risulta caratterialmente coerente con le versioni passate evolvendo in una versione più matura. Chris Hemsworth regala poi una buona performance confermando la sua predisposizione per la commedia.

Anche in questo film infatti, come nel precedente, il tono è profondamente comico. Battute, dinamiche e situazione esilaranti riescono a strappare diverse risate a chi guarda il film. Il tutto è poi accompagnato da una colonna sonora dai toni heavy metal anni ’80 già anticipati in Ragnarok che sembrano diventare i segni distintivi della regia di Waititi, insieme ad una fotografia dai colori armoniosi e accoglienti. Segni che indubbiamente funzionano e regalano un film piacevole e divertente da guardare. Ciò che invece convince meno sono delle scelte narrative che risultano forse un po’ troppo fuori dal coro, considerata la storia di Thor. Il cattivo interpretato da Christian Bale riesce nel suo intento di incutere timore mostrando al contempo un lato inatteso. Insomma Thor è tornato, è maturato e continua a far divertire dimostrandosi degno.

Voto: 6,5