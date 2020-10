Tom Cruise a Roma per le riprese di Mission Impossible: beccato in fila a fare il tampone

In fila all'ospedale per fare il tampone. Tom Cruise è stato avvistato al policlinico Umberto I di Roma, mentre aspettava insieme agli altri cittadini per sottoporsi al test per la ricerca del Covid-19. L'attore è appena arrivato nella Capitale per le riprese di 'Mission Impossible' e non è difficile incontrarlo per le vie del centro.

Dopo le prime scene nella zona di Castel Sant'Angelo e nel rione Monti, nei prossimi giorni il set internazionale animerà con inseguimenti mozzafiato le altre vie principali della città. Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia, si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma. Le riprese italiane avrebbero dovuto essere girate a marzo scorso, ma sono state posticipate a causa del lockdown.

Mission Impossible, le riprese nel centro di Roma

Mission Impossible sarà girato in varie strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci, Fori imperiali. Nei primi giorni le riprese interesseranno prevalentemente il Rione Sant'Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe - come riporta Roma Capitale - lavoreranno anche in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant'Angelo in Pescheria, Via dei Fori Imperiali.

