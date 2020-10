Tommaso Paradiso debutta come regista: al via le riprese del suo primo film

Tommaso Paradiso debutterà al cinema come regista e sceneggiatore. Ai microfoni del programma di Rai Isoradio Strada Facendo, condotto da Maurizio Costanzo, il cantautore ha svelato i dettagli della sua nuova avventura.

"Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d'amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia", ha dichiarato Paradiso che in passato ha avuto modo di accostarsi al mondo del cinema curando la colonna sonora di ‘Poveri ma ricchissimi’ di Fausto Brizzi nel 2017. Lo scorso luglio, poi, è uscito su Netflix il film ‘Sotto il sole di Riccione’, commedia balneare accompagnata dalle canzoni dei TheGiornalisti (il gruppo che aveva Paradiso come frontman) e in cui il cantautore romano appare in un cammeo nel ruolo di se stesso. Stavolta, però, Tommaso Paradiso entra pienamente nel mondo cinematografico con un’esperienza che lo vedrà per la prima volta dietro una macchina da presa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tommaso Paradiso debutta da regista dopo il singolo ‘Ricordami’

In attesa di ulteriori dettagli sul progetto che lo vedrà al debutto da regista, Tommaso Paradiso prosegue la sua attività da cantautore. A inizio settembre è uscita “Ricordami”, canzone pubblicata dopo un lungo periodo di silenzio che nel suo video vede la partecipazione di Francesco Montanari e Andrea Delogu. Il singolo è arrivato dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, brani che faranno parte del suo primo album da solista che dovrebbe arrivare nella prossima primavera.