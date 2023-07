Tony Lusi, un esempio di inclusività nel mondo del cinema: "La diversità è un'opportunità"

Un esordio che non passa inosservato quello di Tony Lusi nel film "L'estate più calda", diretto da Matteo Pilati. L'attore, 20 anni, ha dichiarato: "Essere diretto da Matteo è stata una grande fortuna oltre che una bellissima esperienza. Matteo è una persona splendida, molto gentile, sul set non perdeva mai la pazienza anche se qualcosa andava storto. È importante lavorare in un ambiente sereno".

Tony è una forza creativa poliedrica. Oltre a essere un attore, pratica sport da combattimento come MMA. La sua dedizione nel raggiungere la perfezione fisica e mentale attraverso l'allenamento nelle arti marziali si riflettono nella sua vita. La determinazione nel migliorarsi costantemente e nel superare le sfide è una testimonianza della sua etica del lavoro incrollabile.

Ma le sue qualità non si fermano all'interpretazione. Un'altra grande passione di Tony è la musica. Canta e suona chitarra e pianoforte. Da due anni frequenta la scuola Actschool di Nicola Donno, dove si sta perfezionando nelle tecniche di recitazione. Questo dimostra l'impegno per migliorare costantemente le sue abilità e il desiderio di crescere come attore. Attraverso l'educazione formale e l'apprendimento continuo, Tony è determinato a esplorare nuovi orizzonti e ad affrontare ruoli impegnativi in futuri progetti cinematografici.

Un aspetto di Tony che merita attenzione è il suo sostegno alla lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione o di intolleranza. Romano, nato in Cambogia, Tony rappresenta nel mondo del cinema un esempio di inclusività e diversità con il suo background unico e il suo talento. "Credo fortemente che il mondo del lavoro debba riflettere la diversità e l'eterogeneità. Io per tutta la vita sono stato vittima di razzismo e purtroppo anche altre persone subiscono nel 2023 discriminazioni per il colore della pelle, per la loro etnia, per la provenienza o per l'identità di genere. La diversità deve essere considerata un'opportunità di crescita, di arricchimento, colore, cultura e scambio. L'inclusività è un valore imprescindibile per la costruzione di una società migliore e più giusta".

L'estate più calda è prodotto da Notorius Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Dal 6 luglio in esclusiva su Prime Video.

Scheda del film

"L'estate più calda", film diretto da Matteo Pilati, è ambientato in un paesino della Sicilia meridionale e racconta la storia di un gruppo di ragazzi di una piccola parrocchia di provincia, alle prese con amori, triangoli e intrighi in una calda estate italiana. Lucia (Nicole Damiani) alla fine dell'estate partirà per l'università e si separerà per la prima volta dopo tanto tempo dalla sua migliore amica Valentina (Alice Angelica). Anche per Nicola (Gianmarco Saurino) questa estate è importante perché l'ultima prima di prendere i voti come prete. Nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), però, l'arrivo del giovane Nicola porterà davvero molto scompiglio e soprattutto euforia nel paese e nelle ragazze alle prese con il caldo sole di luglio. Nel cast del film anche Stefania Sandrelli.