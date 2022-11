Al cinema Tori e Lokita dei Dardennes: un legame fraterno nato nelle difficoltà

Presentato in concorso alla 75ª edizione del Festival di Cannes lo scorso maggio, Tori e Lokita è il nuovo film diretto dai fratelli Dardennes (Jean-Pierre e Luc) che arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 novembre 2022. I registi belgi tornano al festival che ha regalato loro tante soddisfazioni (con la Palma d’Oro per Rosetta e L’Enfant, rispettivamente nel 1999 e nel 2005) con una pellicola che rientra pienamente nel loro stile, narrando una storia fatta di umanità e marginalità all’interno del tremendo contesto dell’immigrazione clandestina in Europa.

Tori e Lokita, la trama del film

Tori (Pablo Schils) e Lokita (Mbundu Joely) non sono fratelli ma vorrebbero tanto esserlo. Anzi, avrebbero bisogno di esserlo. Si sono conosciuti in barca lungo la dura tratta della speranza tra l’Africa e la Sicilia e hanno poi raggiunto il Belgio. Lui è ancora un bambino, perseguitato in patria in quanto considerato figlio di una strega e quindi accolto dalle autorità; lei, invece, è poco più che maggiorenne e rischia di non ottenere il permesso di soggiorno e i documenti necessari per lavorare nel Paese come domestica.

In questa follia burocratica l’unica soluzione per Lokita per evitare il rimpatrio in Benin sarebbe quella di fingersi sorella di Tori, ma – nonostante il loro rapporto sia sincero e fortissimo – dimostrare un’effettiva fratellanza è complicato. Come se non bastasse, i due devono mandare i soldi per la famiglia in patria e restituire quelli del “passaggio” in Italia ai contrabbandieri. Lavorano così per un ristoratore e spacciatore, consegnando pizze e occupandosi dei suoi traffici di droga. Ora che il denaro non basta più, tuttavia, per ottenere dei documenti falsi Lokita accetta di lavorare per lui chiusa nella serra dove coltiva erba per alcuni mesi. Stare così lontano e per così tanto tempo lontano da Tori, però, sarà impossibile.

Uno stile inconfondibile per un messaggio forte e chiaro

Ormai habitués della Costa Azzurra, i fratelli Dardennes sono per la nona volta in concorso al Festival di Cannes e dopo due Palme d’Oro, un Grand Prix, menzioni speciali e tanti altri riconoscimenti si aggiudicano il Premio del 75° anniversario con Tori e Lokita. A vincere è soprattutto la formula dei registi belgi: uno stile rodato, temi consolidati, personaggi giovani e il loro tipico timbro registico. Ai temi di umanità, marginalità e povertà si aggiunge una sorta di sfumatura - quella dell’immigrazione - e i messaggi all’interno della pellicola sono più che mai forti e chiari: il racconto di un’Europa inclusiva solo a parole, persa invece in un labirinto burocratico che porta inevitabilmente al respingimento, la via dell’illegalità come sopravvivenza e, perché no, la follia del traffico delle droghe.

A farla da padrone è però soprattutto il legame dei protagonisti nato e dettato dalle difficoltà, fraterno anche più di quello sanguineo tanto voluto dalle autorità. Lo stile di Tori e Lokita nel raccontare tutto questo è a dir poco navigato per i fratelli Dardennes e, ai temi sopracitati, si somma un’altra caratteristica ricorrente, vale a dire i protagonisti giovani (come ne Il ragazzo con la bicicletta o L’età giovane), con i bravi Mbundu Joely e Pablo Schils che trascinano la pellicola.

Anche a livello registico il marchio di fabbrica dei fratelli è più mai palpabile grazie al loro cinema fatto di sguardi e di respiri, con tanti long take a seguire da vicino i personaggi e le loro storie. In tanti – soprattutto appassionati del duo belga – si saranno magari stancati della formula Dardennes, e vedranno in Tori e Lokita una ripetizione arricchita “solo” dal tema immigrazione non particolarmente originale; altri vedranno una sorta di semplificazione, priva di alta tensione rispetto ai precedenti; i più critici potrebbero arrivare addirittura a sentenziare una mancanza di innovazione e capacità di reinventarsi.

La verità è che Tori e Lokita è un film diretto, forse semplice per scelta, proprio perché il suo messaggio deve essere universale. Non si cercano escamotage clamorosi di alcun tipo e ci si muove sempre su binari solidi, perché la forza di questo film corrisponde alla forza del legame sincero e profondo dei suoi giovani protagonisti.

