Al cinema “Tra due mondi”: raccontare il precariato attraverso l'amicizia

Il cinema francese riesce sempre ad affrontare tematiche di grande importanza e “Tra due mondi”, non è da meno. Dopo “Un altro mondo” di Stéphane Brizé, anche questa pellicola, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Emmanuel Carrère, affronta il tema del precariato, ma vi aggiunge un espediente narrativo che lo rende più di una semplice riflessione-denuncia. La storia è tratta dal romanzo La scatola rossa della giornalista francese Florence Aubenas e il suo adattamento si deve soprattutto alla caparbietà di Juliette Binoche che lo ha fortemente voluto. Già dal suo titolo si comprende come la narrazione sia in un certo senso divisa a metà, esattamente nel mezzo dove si trova la protagonista: in un limbo. Il cuore di questo film sono la vita precaria di donne e uomini che non trovano un impiego e le condizioni difficili in cui lavorano quando arriva l’assunzione.

Si mette in risalto la difficoltà di una vita precaria, fatta di molto lavoro, poco guadagno e zero lamentele, pena il licenziamento. Di minuti contati e lussi mai concessi: una realtà che coinvolge tante, troppe persone che per mancanza di altro si adattano. Persone che hanno delle vite, delle storie e anche dei sogni che hanno messo da parte, si spera solo temporaneamente. Un altro aspetto su cui il film si focalizza è la percezione di queste persone agli occhi degli altri. E sarà infatti proprio attraverso questi occhi che gli spettatori verranno condotti nella loro realtà e nelle loro vite. Lo sguardo però riuscirà ad essere autentico o sarà comunque filtrato?

Di cosa parla, “Tra due mondi”

Marianne (Juliette Binoche) dopo un matrimonio finito e vent’anni da casalinga ha bisogno di trovare un lavoro. Si reca quindi in un ufficio di collocamento dove le fanno comprendere che con la sua poca esperienza l’unica professione che potrebbe intraprendere è l’addetta delle pulizie: un lavoro di cui ci sarà sempre bisogno. Inizia così per lei un periodo di stage, in cui al fianco di altre donne e uomini impara a pulire i bagni ed usare le macchine delle pulizie. Un giorno però viene licenziata per aver risposto a tono al suo capo. Ad una di queste lezioni conosce Christèle (Hélène Lambert) madre di tre figli che lavora per un’impresa delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Dopo un’iniziale diffidenza le due cominciano a legare e Marianne chiede a Christèle di portarla con se per lavorare lì.

Scopriamo lentamente la verità: Marianne non ha affatto bisogno di lavorare, è una scrittrice affermata. Per scrivere il suo ultimo libro e per poter comprendere davvero la vita dei precari e del complesso mondo del lavoro sceglie di fingersi una di essi. Vivrà sulla sua pelle i ritmi estenuanti a cui uomini e soprattutto donne sono costretti a sottostare. La fatica di rifare i letti con tempi stretti e la meccanicità dei gesti. La sua amicizia con Christèle le fa trovare il personaggio perfetto per il suo romanzo: una donna caparbia, forte, che lotta per il futuro dei propri figli mettendo da parte i propri desideri e le proprie aspirazioni, andando a piedi al lavoro e facendo turni estenuanti. Marianne quindi si trova esattamente tra due mondi: il suo e quello delle donne come Christèle. Riuscirà a comprenderlo e scrivere il suo romanzo? Vi lasciamo il trailer del film qui sotto.

Indossare i panni altrui - “Tra due mondi”

L’elemento che rende questo film ancora più interessante è la scelta fatta da Marianne di fingersi qualcuno che non è. Nel farlo intraprende il percorso di tutti i precari: la stesura di un curriculum, come presentarsi a potenziali aziende, imparare ad esaltare le proprie qualità e riconoscere i propri difetti, il tutto per convincere nella maniera più efficace un potenziale datore di lavoro. Ma se tutto questo la porta a toccare con mano la realtà di questo mondo, la colloca a tutti gli effetti in un limbo in cui non è né Marianne né una donna disoccupata: come dice lei stessa a volte sente di non esistere. La domanda sorge quindi spontanea: il suo punto di vista è davvero autentico? Sicuramente lavorando con loro comprende quello che fanno, ma il suo è solo un periodo di prova, una volta terminato torna alla sua vita “privilegiata”, cosa che le garantisce in un certo senso una via d’uscita. È sufficiente quindi fare questo tipo di analisi? È sicuramente un atto di forte onestà intellettuale in quanto Marianne avrebbe potuto parlare con una donna delle pulizie qualsiasi e riportarne i pensieri. Ha voluto invece crearsi un’idea di questo mondo che fosse solo sua e che potesse sperimentare in prima persona.

È per questa ragione che la sua operazione non è vista da tutti nello stesso modo. C’è chi apprezza perché riconosce l’importanza del suo lavoro, soprattutto in relazione al modo in cui queste persone vengono trattate. Non meritano di essere considerati lavoratori di serie B o persone meno importanti solo perché il loro impiego è pulire. In questo il libro di Marianne può aiutare gli altri a riconsiderare il loro approccio nei confronti di queste persone, a rispettarle. Altri invece non la vedono un’azione sincera, soprattutto perché per realizzarla Marianne ha mentito. Questo espediente spinge gli spettatori ad empatizzare di più con il film e le loro protagoniste. Perché in un mondo così ingiusto e complicato ciò da cui si attinge la forza per andare avanti sono anche i rapporti che si creano. È un prezzo che vale la pena pagare? È più importante lo scopo del proprio lavoro o il senso etico? La linea in questo film è molto sottile e lo rende dolce-amaro. Una nota positiva va naturalmente dedicata alla performance di Juliette Binoche, bravissima nel tratteggiare la natura ambigua di Marianne e a Carrerè che con uno sguardo mai troppo invadente introduce i suoi personaggi agli spettatori mostrando i luoghi deserti nella fredda mattina o la semplicità delle loro vite. “Tra due mondi” è sicuramente un film che colpisce corde emotive profonde, che fa riflettere e che non passa, decisamente, inosservato.

Voto: 8