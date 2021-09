Il trailer di "Ariaferma", il nuovo emozionante film con Toni Servillo e Silvio Orlando

È stato tra le sorprese positive dell'ultimo Festival del cinema di Venezia, dove ha riscosso un gradimento pressoché unanime di pubblico e critica, premiato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, e da ottobre è finalmente al cinema Ariaferma, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo con due attori del calibro di Toni Servillo e Silvio Orlando a guidare il cast.

Oggi è uscito il nuovo trailer di Ariaferma, che potete vedere in questo articolo insieme a tutte le informazioni sul film: la data di uscita al cinema, la sintesi della trama e gli altri nomi del cast di questo film che punta a emozionare il pubblico con una storia intensa e drammatica.

Di cosa parla Ariaferma

Questa la sinossi del film: "Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni".

La nostra inviata al festival Marianna Ciarlante ha parlato di Ariaferma come della "sorpresa di Venezia 78. Un film fuori concorso con la regia di Leonardo di Costanzo e un sorpendente Toni Servillo che si mostra in una veste drammatica a cui non siamo del tutto abituati. Un ritratto di una realtà poco considerata, quella di un carcere di provincia abbandonato a se stesso e alle poche guardie giurate che devono gestire 12 uomini finiti dietro le sbarre per i crimini più disparati. Ariaferma è un'intensa e profonda indagine emotiva che mostra il confine sottile tra i buoni e i cattivi e, senza accadimenti particolari o inutili colpi di scena, regala allo spettatore due ore di umanità persa e poi ritrovata con un realismo che stupisce ed emoziona".

Il cast e la produzione

Ariaferma è una produzione tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema. Il film è diretto da Leonardo Di Costanzo (David di Donatello per L'Intervallo) ed è stato scritto da Di Costanzo con Bruno Oliviero e Valia Santella.

Oltre a Toni Servillo e Silvio Orlando, per la prima volta protagonisti insieme, nel cast ci sono sia attori professionisti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d'argento per Il Traditore di Marco Bellocchio) e Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) sia un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori: Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil e Francesca Ventriglia.

Il trailer del film

Quando esce Ariaferma al Cinema

Ariaferma esce al cinema distribuito da Vision Distribution a partire da giovedì 14 ottobre.