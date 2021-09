I trailer dei film più attesi della Mostra del Cinema di Venezia

È appena iniziata la 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia che ogni anno regala a giornalisti, pubblico e semplici appassionati di storie la possibilità di vedere in anteprima le nuove uscite del panorama cinematografico internazionale. Tra film di apertura e chiusura, pellicole in concorso alla vittoria del Leone d'Oro e titoli fuori concorso sono tanti i film che ogni anno il Festival del Cinema di Venezia manda sui grandi schermi delle sale del Lido e che fanno salire l'hype in tutte quelle persone che dovranno aspettare l'uscita nelle sale o sulle piattaforme di streaming (perché sì, Venezia è stata la prima ad accogliere in un festival del cinema le pellicole prodotte dalle piattaforme online). Per facilitarvi la scelta su quali film segnarvi sul calendario delle prossime programmazioni cinematografiche ecco l'elenco dei film più attesi di Venezia 78 e i relativi trailer per farsi una prima idea di cosa aspettarsi da questi nuovi film della seconda parte del 2021.

Tutti i film più attesi di Venezia 78

Spencer

Iniziamo con il nuovo ritratto di uno dei personaggi più amati e più rappresentati al cinema: la principessa Diana. A vestire i difficili panni della prima moglie di Carlo d'Inghilterra è l'inaspettata ma azzeccatissima Kristen Stewart. Scelta apparentemente inappropriata ma già dalle prime immagini del film diretto da Pablo Larraín, si può notare come l'ex protagonista della saga di Twilight si sia calata alla perfezione nelle vesti di Lady D. e siamo sicuri riuscirà a regalare al pubblico una performance piena di emozioni. Decisamente da non perdere.

Qui il trailer di Spencer di Pablo Larraín

Dune

L'altro film tra i più promettenti e attesi della Mostra del Cinema è Dune, la pellicola sci-fi di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Zandaya, Rebecca Ferguson e Jason Momoa. Fuori concorso a Venezia 78, Dune verrà presentato in anteprima al Lido di Venezia il 3 settembre e sta già facendo parlare di sé. La storia è quella di un futuro immaginario in cui il duca Leto Atreides decide di prendere in gestione un pianeta, Dune, dove è presente una droga in grado di rendere più longevi e dare capacità mentali eccezionali. Cosa ci riserverà Dune? Non ci resta che guardare il trailer per farci una prima idea e aspettare la sua uscita in sala.

Qui il trailer ufficiale di Dune

Madres Paralelas

Madres Paralelas è il film di Pedro Almodóvar che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia. La storia è quella di tre donne, mamme non per loro volontà ma costrette a imparare ad affrontare questo ruolo e a smettere di farlo. Un mix tra dramma familiare, inchiesta storica e film femminista, questo titolo di apertura di Venezia 78 ha diviso la critica ma nonostante i suoi punti deboli dà molti spunti su cui riflettere ed è da guardare, anche solo per farsi un'opinione propria e godere della bellezza delle contraddizioni umane e della maternità affrontata da donne diverse e di differente età.

Leggi la recensione di Madres Paralelas

Qui il trailer di Madres Paralelas

Mondocane

Passiamo al cinema italiano che quest'anno è in concroso con ben 5 film al Leone d'Oro ma tra questi non c'è Mondocane che, invece, viene presentato alla Settimana della Critica. Tra i titoli del nostro Paese è forse uno dei più discussi e attesi. Diretto da Alessandro Celli e interpretato da Alessandro Borghi e Barbara Ronchi, Mondocane è il racconto tra azione e dramma del futuro immaginario di una Taranto fantasma circondata da filo spinato e abitata da un piccolo gruppo di poveri che cerca di sopravvivere nella miseria. Tra loro c'è una gang, "Le Formiche", guidata da Testacalda che spinge i suoi seguaci a lottare per il dominio del territorio. Il resto è da scoprire e il film verrà presentato a Venezia il 3 settembre.

Per ora non ci resta che goderci il trailer e immaginare quello che potrebbe riservarci.

Qui il trailer di Mondocane

È stata la mano di Dio

Paolo Sorrentino è atteso in qualsiasi cosa faccia, figuriamoci il nuovo film in concorso al Leone d'Oro di Venezia dove, lo stesso regista, non è solito competere. È stata la mano di Dio è il suo nuovo film autobiografico, prodotto e distribuito da Netflix, che verrà presentato alla stampa e al pubblico il 2 settembre e racconta la storia di un diciassettenne napoletano, Fabietto Schisa, che subisce un cambiamento radicale dopo un grave incidente e l'arrivo di Maradona a Napoli negli anni '80. Sarà Sorrentino in grado di mantenere ancora una volta l'astiella alta come suo solito? Noi immaginiamo di sì ma non ci resta che guardare il film per scoprirlo.

Qui il trailer di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino