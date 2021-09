L'inquietante trailer di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro con Bradley Cooper

Searchlight Pictures ha pubblicato il trailer di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro ispirato a un romanzo del 1946 scritto da William Lindsay Gresham, uscito solo nello scorso mese di giugno in Italia (pubblicato da Sellerio). Per realizzare questo film, del Toro ha dovuto posticipare il suo Pinocchio per Netflix, che sarebbe dovuto uscire quest'anno.

Quando esce Nightmare Alley al cinema

Il film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley arriverà il 27 gennaio nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il super cast del film

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley è interpretato dal candidato all'Academy Award Bradley Cooper, dall'attrice premio Oscar Cate Blanchett, dalla candidata all'Oscar Toni Collette, dal candidato all'Oscar Willem Dafoe, dal candidato all'Oscar Richard Jenkins, dalla candidata all'Oscar Rooney Mara, Ron Perlman e dal candidato all'Academy Award David Strathairn.

Il film è diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro e scritto dallo stesso del Toro insieme a Kim Morgan. Nightmare Alley è prodotto da Guillermo del Toro e dal vincitore dell'Academy Award J. Miles Dale

Di cosa parla il film Nightmare Alley

Nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, un giovane e ambizioso giostraio (Bradley Cooper), con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte, frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell'alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.

La storia del libro

Come spiega la casa editrice Sellerio nella presentazione del romanzo, "l'autore, William Lindsay Gresham, una vita non meno tormentata dei suoi personaggi, prese spunto da un caso vero, appreso durante la Guerra civile spagnola dove aveva combattuto da repubblicano. L'esistenza del Geek, il Mangiabestie, un poveraccio costretto dalla miseria materiale e morale in cui si era ridotto a esibirsi nei baracconi delle fiere di paese come divoratore di animali vivi. Così il Geek è l'anima segreta, la parabola dentro la trama di questo libro, che descrive l'ascesa di un uomo arrivista e spietato che scopre che chi padroneggia la paura degli altri e i loro incubi li domina.

Stan, giovane e con un passato triste, lavora in un luna park ambulante, la «Compagnia Ackerman-Zorbaugh e i suoi mostri». Ben presto, per il suo arrivismo commette crudeltà e delitti e impara a perfezione il mestiere di lettore del pensiero, facendo della capacità di manipolazione un'arma micidiale. E non si ferma qui: ambizioso e spericolato riesce a diventare il Grande Stanton invitato in ambienti sempre più elevati dove sviluppa pseudo occultismi sempre più manierati. In fondo il suo sogno era il potere completo sui destini, prima di tutto il suo destino".

Nel 1947, dal romanzo uscito un anno prima fu tratto un film, intitolato Nightmare Alley (La fiera delle illusioni in italiano) diretto da Edmund Goulding con Tyrone Power protagonista. Quello che uscirà a fine gennaio 2022 è quindi un remake, o meglio un secondo film ispirato al libro di Gresham.

Il trailer ufficiale di Nightmare Alley

Ed ecco il trailer pubblicato su YouTube da Searchlight Pictures anche in italiano.