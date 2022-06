Dakota Johnson è una giovane anticonformista nel trailer Netflix di Persuasione

"Non lasciate che qualcuno di dica come vivere o chi amare". È con queste parole che si presenta al pubblico uno dei film Netflix più attesi di luglio, Persuasione, un lungometraggio tratto dal romanzo omonimo di Jane Austen con una sorprendente Dakota Johnson. Netflix ha rilasciato oggi stesso il primo trailer del film dove la Johson si mostra in tutta la sua versatilità di attrice, scrollandosi di dosso il pregiudizio che la accompagna da anni e che la riconduce solo al suo ruolo in 50 sfumature di grigio. Dakota, però, è molto più di questo e lo dimostra nelle prime immagini di Persuasione dove veste i panni di una donna ironica, buffa, intelligente, anticonformista che vuole dare alle altre donne un messaggio di indipendenza in un mondo in cui alle donne veniva detto cosa fare, e soprattutto, di chi innamorarsi. Ma entriamo più nel dettaglio di questo nuovo titolo Netflix e scopriamo quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di Persuasione

La trama di Persuasione

Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Quando esce Persuasione su Netflix

Persuasione debutterà su Netflix il prossimo 15 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.