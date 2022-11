Ecco come sarà il Pinocchio di Guillermo del Toro

La storia di Pinocchio sta per debuttare su Netflix con una nuova versione curata dalla mente di Guillermo del Toro. L'iconico burattino di legno, nato dalla mente di Carlo Collodi e diventato una delle storie per bambini più famose di tutti i tempi, sta per tornare sullo schermo con un film in stop-motion diretto dal regista premio Oscar e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson. Il duo, infatti, reinterpreterà l'iconica storia del romanzo del 1883 di Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.

Qui il trailer di Pinocchio di Guillermo del Toro

Cosa aspettarsi dal Pinocchio di Guillermo del Toro

Il Pinocchio di Guillermo del Toro avrà non solo un look "dark" ma anche un leitmotiv politico. Pinocchio, infatti, sarà inserito in un contesto storico ben definito: quello dell'ascesa di Mussolini e del fascismo in Italia per una versione storica e innovativa della storia di questo personaggio immaginario.

Quando esce Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix

Il nuovo film di Pinocchio debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 9 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.