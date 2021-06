"So' Ron", il trailer del nuovo film Disney "Un amico fuori programma" con la voce di Lillo

È stato pubblicato oggi dalla Disney il trailer ufficiale di Ron – Un Amico Fuori Programma, film di animazione prodotto dalla 20th Century Studios, nonché prima uscita cinematografica dallo studio di animazione CG, con sede nel Regno Unito, Locksmith Animation.

Ron – Un Amico Fuori Programma racconta una storia commovente ed esilarante sull’amicizia tra un ragazzo delle medie e il suo robot difettoso. Nella versione italiana del film, il personaggio di Ron ha la voce di Lillo Petrolo, e possiamo già anticipare una cosa: Lillo non dirà "So' Ron", come da suo tormentone nato a Lol: chi ride è fuori.

Ron - Un amico fuori programma, di cosa parla il film Disney

Il film Ron – Un Amico Fuori Programma (titolo originare Ron's gone wrong) racconta la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all'uso”. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Il film è diretto dal veterano di Pixar Jean-Philippe Vine (story artist di Cars 3 e Il Viaggio di Arlo) e dalla co-fondatrice di Locksmith Sarah Smith (Il figlio di Babbo Natale), e co-diretto da Octavio Rodriguez (story artist di Coco e Gli Incredibili 2). La sceneggiatura è firmata da Peter Baynham (Il figlio di Babbo Natale, Borat 1 e Borat 2) & Smith. Ron – Un Amico Fuori Programma è prodotto da Julie Lockhart (Shaun, vita da pecora - Il film, Pirati! Briganti da strapazzo), anche co-fondatrice di Locksmith, e da Lara Breay, mentre la presidente di Locksmith Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham sono i produttori esecutivi.

Il trailer di Ron's gone wrong con l'introduzione di Lillo

Il trailer inizia con quella che sembra una pubblicità di BeBot, il robot più personale e personalizzabile di sempre. Poi vediamo Barney ricevere dal padre un Bebot, che però si dimostra subito non esattamente perfetto.

Questo il trailer di Ron - Un amico fuori programma con l'introduzione di Lillo

Questo il trailer ufficiale senza la presentazione dell'attore, comico, doppiatore, fumettista, presentatore televisivo e radiofonico, musicista e artista a 360°

Questo il trailer di Ron's Gone Wrong in inglese: nella versione originale, Ron è doppiato da Zach Galifianakis, attore protagonista di Una notte da leoni

Quando esce Ron - Un amico fuori programma al cinema

Il film di animazione della Disney uscirà in Italia al cinema (e non in streaming su Disney+) a partire dal prossimo 21 ottobre.