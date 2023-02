Tramite Amicizia, la nuova commedia con Alessandro Siani come amico a noleggio

Max Tortora, Maria di Biase, Debora Villa, ma anche Matilde Gioli e il Milanese Imbruttito Germano Lanzoni compongono il cast ricco e variegato scelto per la nuova commedia dal titolo Tramite Amicizia firmata dal comico Alessandro Siani (campione di incassi con film come Il principe abusivo del 2013 e Si accettano miracoli del 2015). Il film, prodotto in collaborazione con Rai Cinema, è stato girato principalmente a Ferrara e le riprese si sono concluse a Parigi nell’estate 2022. La colonna sonora originale è frutto della ormai consolidata collaborazione del regista con Umberto Scipione, che ha infatti firmato le musiche di tutti i precedenti film del comico.

La trama

Lorenzo (interpretato da A. Siani) per lavoro gestisce una agenzia dove si offre come “amico a noleggio” per chiunque si trovi in bisogno di conforto, compagnia o di un consiglio per lo shopping. Un giorno però a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, bensì la stessa famiglia di Lorenzo. Questi, infatti, lavorano come dipendenti in una storica fabbrica di dolciumi di Ferrara il cui proprietario però, Alberto Dessè (interpretato da Max Tortora), in un momento di profondo sconforto e solitudine ha deciso di chiudere. Si rivolgeranno quindi a Lorenzo convinti che lui sia la persona giusta per risollevare il morale dell’uomo e convincerlo a cambiare idea. Tra gag e colpi di scena, grazie all’aiuto della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di una partner in crime particolare (Matilde Gioli) Lorenzo cercherà di salvare Alberto, la sua azienda e tutti i dipendenti.

Un ricco cast per una commedia non esilarante

Siani torna al cinema con una commedia molto nelle sue corde, che riprende lo stile dei suoi lavori precedenti senza cercare di aggiungere qualche elemento di novità nella sua comicità. Il punto forte, ma allo stesso tempo il punto debole di questo film è il cast. Ricco di volti noti, chi proveniente dal mondo della tv chi dei social (fanno la loro comparsa l’influencer e recentemente attrice di teatro Valeria Angione, nel ruolo di una ragazza dal cuore spezzato, il comico Claudio Colica nel ruolo di un ragazzo sfortunato che vuole togliersi la vita, e Germano Lanzoni, noto sul web per il suo ruolo di Milanese Imbruttito e che qui interpreta un improbabile capo di polizia), che se anche molto efficaci singolarmente, risultano però nell’insieme male assortiti. Non gioca a loro favore il fatto che ognuno di loro reciti con (e a volte persino sottolinei) il proprio accento naturale, incurante del fatto che questo stridi non solo con l’ambientazione emiliana (o in alcune scene francese), ma anche con le improbabili relazioni che si vengono a creare con gli altri personaggi. Spiccano comunque tra tutti Max Tortora, forse il più misurato tra i personaggi che però grazie a questo riesce a essere comico ed efficace con naturalezza, e Maria Di Biase, che anche se sempre molto simile a sé stessa, è inevitabilmente molto divertente. Il ritmo del film è altalenante, se fino alla prima metà procede piuttosto spedito con anche qualche gag e battuta efficace, si perde però nella seconda parte, dove si susseguono situazioni comiche improbabili, quasi surreali, con battute che troppo spesso risultano anticipabili e prevedibili, mancando così di colpire il segno. Nel complesso è una divertente commedia corale sull’amicizia, con una bella morale di fondo che sarebbe stata comunque efficace anche senza la chiusura didascalica che trasmette una sensazione di ridondanza non necessaria.

Voto: 6