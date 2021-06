Il nuovo enigmatico trailer di "Tre Piani", il film di Nanni Moretti che uscirà a settembre al cinema

La casa di produzione 01 Distribution ha pubblicato oggi il teaser trailer di Tre Piani, il nuovo film del regista Nanni Moretti. Per i numerosi fan del cineasta romano, ecco le immagini (oltre al teaser si possono vedere una clip e un lungo dietro le quinte) e le principali informazioni su Tre Piani, che sarà in concorso al prossimo Festival di Cannes.

Il teaser trailer di Tre Piani, il nuovo film di Nanni Moretti

È questo, ma non aspettatevi grandi anticipazioni sulla trama del film.

Le cose da sapere sul nuovo film di Moretti "Tre Piani": cast e trama

Anche se non si capisce molto della trama, dai 30 secondi di video si intuisce che Nanni Moretti ha riunito per il suo ultimo film un cast di grande richiamo. Oltre a lui, infatti, in Tre Piani ci sono Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno.

Per quanto riguarda la storia del film, sappiamo che Nanni Moretti si è ispirato all'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, cinquantunenne scrittore israeliano. Il film di Moretti è ambientato invece in Italia, ma in ogni caso questa è la trama del libro riportato dalla casa editrice italiana, Neri Pozza, che lo ha pubblicato nel 2017:

"In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è ordinatissimo, le piante perfettamente potate all’ingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La quiete regna sovrana. Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore.

Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pensione. Ruth e Hermann sono persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e cravatta, lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un giorno Hermann, che da tempo mostra i primi sintomi dell’Alzheimer, «rapisce» Ofri per un pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in Arnon, inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla malattia, si celi ben altro.

Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente all’estero per lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando sua madre è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e malintenzionati con cui è finito nei guai. Hani non esita a ospitarlo e a trovare cosí un riparo alla sua solitudine. Salvo poi chiedersi se l’intera vicenda non sia un semplice frutto dell’immaginazione e dei desideri del suo Io.

Dovra, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte l’impellente bisogno di dialogare con il marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. Ritorna in tal modo sul passato suo e di suo marito, sul loro ruolo di genitori-guardiani della vita del figlio Arad, ruolo che ha spinto quest’ultimo dapprima a un tragico errore, poi a compiere un gesto estremo che lo ha escluso per sempre dalla loro vita.

Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-io – della personalità, Tre piani si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. E, come nella Simmetria dei desideri, l’opera che ha consacrato sulla scena letteraria internazionale il talento di Eshkol Nevo, dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare".

Gli altri video che anticipano Tre Piani di Nanni Moretti

Dalla trama del libro si possono già intuire alcuni parallelismi con la cinematografia morettiana, in particolare a un film come La stanza del figlio. Per saperne di più, e per conoscere maggiori informazioni e curiosità, si possono guardare altri due video relativi al film Tre Piani.

Questo è un video di 14 minuti con alcuni dietro le quinte, anticipazioni e dettagli

Per chi non ha un quarto d'ora da dedicare al backstage, ecco un video di appena un minuto.

Tre Piani, quando esce il nuovo film di Moretti?

E ora l'informazione più importante per chi ha già deciso che vedrà il nuovo film di Nanni Moretti. Tre Piani uscirà al cinema il prossimo 23 settembre, dopo una produzione che - come tutte - ha avuto notevoli ritardi a causa della pandemia.