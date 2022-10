Triangle of Sadness: il film Palma d’oro a Cannes 2022 è più ostentato che provocatorio

Presentato in anteprima il 21 maggio 2022 in concorso al 75esimo Festival di Cannes, per Triangle of Sadness, il film vincitore della Palma d’oro diretto da Ruben Östlund (al suo secondo trionfo al Festival dopo The Square), è arrivato il momento della sala. In uscita al cinema il prossimo 27 ottobre, la pellicola – quasi corale – vede nel cast Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson.

Triangle of Sadness, la trama del film

Carl e Yaya sono una coppia di modelli e influencer, vincente in termini di follower sui social, meno affiatata per quanto riguarda i sentimenti veri e i ruoli di genere tra loro. Dopo l’ultima Fashion Week, vengono invitati a partecipare (gratis, ovviamente) a una crociera nel Mediterraneo su un lussuoso yatch, insieme a vari passeggeri tanto ricchi quanto eccentrici, con un personale pronto a esaudire ogni loro più assurdo desiderio pur di ottenere l’agognata mancia. L’attesa cena col capitano, però, cade in una serata di mare mosso, talmente mosso da trasformare l’evento di gala in un disastro completo tra nausee, vomiti, diarree e persino un attacco da parte dei pirati. Da lì in poi tutto cambia, con la piramide sociale che va a capovolgersi e il denaro a perdere sempre più potere.

Il trailer

Passivo aggressivo

Al termine di Triangle of Sadness ci sono due modi di vedere la pellicola: da un lato Ruben Östlund confeziona nuovamente un film energico e incalzante col suo stampo ormai autoriale, dall’altro ripropone furbescamente lo stesso gioco di The Square del 2017, andando a prendere di mira una fetta di società talmente goffa e facile da odiare da perdere qualunque valore critico. A prescindere dal fatto che si tratti di manipolazione o compiacimento, il regista svedese torna a casa da Cannes ancora con la Palma d’oro. Se in The Square il bersaglio era il mondo dell’arte, inizialmente Triangle of Sadness sembra voler deridere quello della moda e degli influencer, salvo poi accorpare i protagonisti ai passeggeri della crociera e quindi andare contro i ricconi in generale. All’abilità registica di Östlund e a un ritmo gradevolmente sempre alto (nonostante le quasi due ore e mezza) si sommano i temi e personaggi del suo cinema, con dialoghi brillanti, frasi a effetto, battute, scene irriverenti e a tratti veramente irresistibili, come il caotico secondo “atto” del film sullo yatch. Tutto è perfettamente calcolato e, sfortunatamente, anche troppo.

La sceneggiatura ci mette veramente poco a mettere in atto il suo “gioco” manipolatorio e a esporre in vetrina un mondo talmente splendido da essere troppo facile da detestare o da schernire. La forza dissacrante o provocatoria di Triangle of Sadness non è nemmeno un fuoco di paglia e il film si perde rapidamente in metodi scolastici per compiacere il suo pubblico: umiliare brutalmente il nababbo (anche visivamente, tra vomiti ed escrementi, in un meccanismo che viene meglio all’animazione di South Park), prendere in giro l’influencer (con battute vecchie come il cibo che si fotografa ma non si mangia), e in generale mostrare gli indifendibili orrori di una categoria per poi portare tutti a tifare cinicamente contro quest’ultima e a gongolare di fronte alla sua caduta. Il tutto citando anche lotta di classe, uguaglianza di genere, patriarcato, capitalismo e scomodando persino il marxismo, ma senza mai porre effettivamente un punto di domanda o aggiungere un’incertezza, limitandosi a questo gioco di “esposizione” che sa di bluff quantomeno banale.

Triangle of Sadness vuole insomma essere passivo aggressivo, ma è indubbiamente più il primo che il secondo: una pellicola piena di ritmo e di energia soprattutto grazie ai suoi personaggi e ai loro incalzanti dialoghi – valevoli, comunque, una seconda Palma d’oro – molto poco o per niente incisiva per quanto riguarda la sua forza critico-satirica, che non raggiunge nemmeno la provocazione.

VOTO: 6