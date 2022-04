“Tromperie - Inganno” dal romanzo di Philip Roth: un film sul seducente potere delle parole

Il regista Arnaud Desplechin ha lavorato a questo adattamento per circa dieci anni: un periodo in cui ha tentato diverse volte di portare il testo sullo schermo ma senza successo nonostante avesse anche l’approvazione dello scrittore stesso. Ci è riuscito durante la pandemia quando qualcosa in lui si è sbloccato e ha scritto la sceneggiatura di Tomperie - Inganno. Il film è una affascinante, coinvolgente e lunga conversazione tra uno scrittore e la sua amante che rimane senza nome. Non ci sono regole ne tabù nei loro discorsi, c’è solo la libertà. Alberga in loro la naturale consapevolezza di poter parlare apertamente l’una con l’altro, senza filtri, senza pregiudizi o limitazioni che possano intaccare il rapporto che hanno. Un rapporto che va ben oltre la fisicità, ma diventa un confronto intellettuale e un’analisi profonda che li scandaglia e li mette a nudo davanti ai sentimenti. Si spazia sui temi più disparati: da quelli d’attualità a quelli più profondi e personali, dai problemi alle insicurezze; sembrano trovare l’una nell’altra un ascoltatore affascinante e affascinato, uno sguardo diverso attraverso cui rivalutare la propria vita.

E non è un caso che il protagonista maschile sia uno scrittore lavorando di fatto con le parole. Tutte le loro conversazioni diventano potenziale materiale per un suo romanzo, che è a tutti gli effetti anche una testimonianza della loro relazione intellettuale. Una scelta questa che fa interrogare anche sulla legittimità dell’azione: è giusto che per la licenza poetica, uno scrittore sfrutti e prenda spunto dai racconti fornitegli? È legittimo invece che le modifichi a suo piacimento e le renda sue? Il film presenta la figura schietta e coincisa di questo scrittore e lo circonda di diverse donne - non solo la sua amante - e anche dai loro racconti e i loro sentimenti trae le sue storie. La sua identità, sia come scrittore che come personaggio del suo romanzo - significativo che questo abbia il suo stesso nome - sembrano perdersi. Philip viaggia su questa linea sottile tra l’ascoltatore perfetto e un uomo pericoloso, quasi meschino e subdolo che prende e fa sue le parole altrui. Un gioco di potere e di seduzione messo in atto con le parole più che con le azioni.

“Tromperie - Inganno” - La trama

Philip (Denis Podalydès) è uno scrittore americano di origini ebraiche che si è auto-esiliato nell’uggiosa Londra in cui cerca di scrivere nuovi romanzi. Molto spesso nel suo studio incontra la sua amante (Léa Seydoux), una donna inglese di trent’anni il cui matrimonio è in un momento difficile. Questa soffre molto la solitudine e il rapporto con Philip la fa sentire accettata, ascoltata. La storia è divisa in dodici capitoli esattamente come se fosse un romanzo vero e proprio. Si alternano tre filoni di cui Philip è sempre protagonista. Oltre alla sua amante ci sono una donna ceca, Rosalie una donna malata di cancro, e una sua ex studentessa. Tutte sono legate all’uomo in un modo o nell’altro.

A casa poi c’è la moglie con cui ha un rapporto in apparenza armonico e di cui non si preoccupa. Durante le sue conversazioni con l’amante, Philip riporta meticolosamente le sue parole che ha intenzione di mettere insieme per creare un libro. Giorno dopo giorno i due si confidano, riflettono e parlano di tutto e di più. Del futuro, del ruolo che hanno l’una per l’altra, finendo inevitabilmente per innamorarsi. Per lei lo scrittore è una sorta di via di fuga da questa vita complicata e sola, mentre per Philip la donna rappresenta una affascinante interlocutrice attraverso cui esplorare sentimenti e con cui si intrattiene in conversazioni profonde. In questo seducente gioco di interazioni, i due devono scoprire quale sarà il loro futuro. Trovate qui sotto il trailer.

Parole, parole, parole - “Tromperie - Inganno”

Credo che le parole, il linguaggio, la letteratura siano sostanzialmente erotici. Sono convinta che la creazione in generale sia strettamente legata all’eros.

Così Léa Seydoux riassume uno dei punti di forza di questo film. Come già detto tutto è focalizzato sulle parole e attraverso di esse sull’atto creativo. Quelle che scorrono a fiumi quando Philip e la sua amante parlano; quelle che lui riporta nel suo taccuino e quelle che la donna inglese rivolge alla telecamera, soprattutto in apertura di film. L’aspetto affascinante, quasi magnetico di questo film risiede nella potenza e nella profondità delle conversazioni. Mostra la forza che le parole possono avere: confortano l’amante, seducono e incuriosiscono Philip, rassicurano Rosalie che ha paura di morire. L’atto creativo del romanzo nasce dalle conversazioni di cui Philip è un avido consumatore. Ed è proprio in queste forse che ci può un po’ perdere se non si presta sufficiente attenzione. Così come a volte alcuni capitoli sembrano inserirsi nella narrazione generale un po’ a fatica, rendendo difficile capire come il tutto sia collegato.

Un’ombra poi aleggia su tutta la pellicola ed è l’atteggiamento misogino dell’uomo e la considerazione che ha delle donne.

Ne parla, le descrive e in parte le giudica, seduto dalla sua posizione di privilegio. Tutto questo è però solo un’ombra di cui vediamo il contorno in una sola scena: un aspetto - purtroppo- su cui il regista ha scelto di non soffermarsi più di tanto. Per il resto “Tromperie - Inganno” è un film realizzato con grande attenzione, sotto tutti i punti di vista. Abbondano molti primi piani in cui gli attori si espongono di più e permettono ai loro personaggi di mettersi a nudo; l’amante più di tutti attraverso il viso di Lea Seydoux fa trasparire la solitudine, la gioia e il desiderio di sentirsi amata, un desiderio di tenerezza. A volte poi la telecamera, in maniera improvvisa, chiude con un cono di luce su di lei e in quelle riprese è come se ci fosse l’epifania del personaggio: un dolore, una solitudine, un’improvvisa scossa emotiva che il primo piano permette di leggere. Il teatro di tutti questi incontri è lo studio di Philip, un luogo quasi a-temporale, ma un spazio sicuro in cui la libertà assume la sua forma più pura. Un film quindi che incanta, incuriosisce e affascina.

Voto: 7