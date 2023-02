True Spirit, arriva su Netflix il film sulla storia della più giovane donna a fare il giro del mondo

Spirit liberi lì fuori al rapporto, su Netflix sta per arrivare un nuovo film basato su una storia vera che saprà farvi battere il cuore. Stiamo parlando di True Spirit, il lungometraggio con la regia di Sarah Spillane, che racconta la storia di Jessica Watson (interpretata da Teagan Croft), la velista australiana che a soli 16 anni è partita da sola su una barca a vela per fare il giro del mondo. Un'avventura emozionante e coinvolgente fatta di sogni, paure e ostacoli da superare ma più di ogni cosa fatta di puro e semplice amore per la libertà. Un' incredibile storia vera di perseveranza e successi che dimostra come anche i sogni più grandi possano essere realizzati.

Di cosa parla True Spirit

Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell'allenatore e mentore Ben Bryant (Cliff Curtis) e dei suoi genitori (Josh Lawson e l'attrice premio Oscar® Anna Paquin), Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell'arco di 210 giorni.

Quando esce True Spirit su Netflix

Il film True Spirit debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il 3 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.