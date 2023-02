True Spirit, quando Netflix è in grado di rovinare anche una bella storia

True Spirit

Ci sono alcune storie che sembrerebbe impossibile riuscire a banalizzare portandole sullo schermo. Storie di imprese sportive, di gesta eroiche, di espressione massima della volontà di un essere umano di riuscire a superare le Colonne d'Ercole e arrivare ad avvicinarsi, con il proprio coraggio e la propria forza, quasi al mondo degli dei. Alcune storie d'avventura, di viaggio, di forza di volontà sono talmente reali, tangibili, sporche che edulcolarle risulterebbe innaturale, insensato, quasi irrispettoso. Netflix, però, ci è riuscita, è riuscita a rendere banale una storia fuori dall'ordinario, a raccontare una grande impresa sportiva e personale, un viaggio intorno alla terra fatto in una barca a vela, da sola, da una ragazzina di sedici anni, facendola diventare un banalissimo film per famiglie talmente americanizzato da sembrare costruito a tavolino da un paio di sceneggiatori poco esperti.

Con True Spirit, il film che racconta la storia vera di Jessica Watson, la più giovane donna a fare il giro del mondo in solitaria su una barca a vela per ben 210 giorni, Netflix è riuscita a far rabbrividire tutti gli spiriti liberi là fuori che non vedevano l'ora di buttarsi in una storia che potesse, in qualche modo, far risuonare la loro anima. E invece, ecco che arriva il reality check. Per prendere più spettatori, una storia deve parlare a un'ampia fetta di pubblico e non a un target più settoriale e così, l'avventura in mare della giovane Jessica, è diventata un semplicistico film della Dinsey sul non smettere mai di credere nei propri sogni da guardare con tutta la famiglia davanti alla tv senza deludere nessuno, se non chi di vita in solitaria ne ha sempre respirato l'essenza.

Purtroppo, seguendo il suo filone della generalizzazione dei contenuti, Netflix sta continuando a produrre prodotti di scarsa qualità che parleranno pure a tante persone ma vanno ad abbassare talmente tanto il livello dei contenuti da rendere la piattaforma di streaming un contenitore di film e serie tv scadenti (fatta qualche eccezione ovviamente).

Quindi, se siete degli spiriti liberi, dei lupi solitari che da questo film si aspettano avventure, riflessioni, introspezione, silenzi, natura, sappiate che resterete decisamente delusi perché quello che troverete sullo schermo è un perfetto quadretto familiare alla Mulino Bianco.

Banale, semplicistico, deludente, True Spirit è il film Netflix da non scegliere, specialmente se cercate qualcosa di più di una storia d'avventura spogliata di tutti i suoi aspetti più interessanti.

Voto: 3