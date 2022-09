Tuesday Club - Il talismano della felicità: una storia di passione e rinascita che parte dalla cucina

È cosa nota che il cibo e la cucina siano afrodisiaci. Quando si crea un nuovo piatto si mescolano ingredienti, sapori e si sperimenta non sapendo mai davvero come sarà il risultato finale; un po’ come in amore quando si costruisce un rapporto non sapendo a cosa si va incontro, sperimentando fino a trovare il giusto equilibrio. Tuesday Club - Il talismano della felicità è un film che attraverso la cucina ci parla d’amore ma anche di rinascita, di seconde occasioni e di passioni che ci rendono vivi. Il film cerca di far capire che nessuna passione deve essere messa da parte e che non è mai troppo tardi per coltivarla. Nelle parole della sceneggiatrice il film è anche un inno al passato, un’esaltazione del ricordo della gioventù e di quei sogni che si avevano. Nel cast del film svedese Marie Richardson nei panni della protagonista Karen, mentre Björn Kjellman è il marito Sten. Peter Storemare è invece un prestigioso chef che terrà un corso seguito da Karen mentre la figlia della coppia ha il volto dell’attrice Ida Engvoll nel cast della serie Netflix, Love & Anarchy.

Tuesday Club - Il talismano della felicità: la rinascita

Karen è una casalinga con la passione della cucina e sposata con il marito Sten da 40 anni. La donna decide di preparare un pranzo con gli amici per commemorare l’anniversario e ripropone i piatti del pranzo di matrimonio. Quello stesso giorno però legge accidentalmente un messaggio sul telefono del marito scoprendo che l’uomo ha una relazione con un’altra donna. Messo di fronte alla verità Sten cade e finisce in ospedale. I due trascorrono del tempo lontani e Karen riscopre una libertà che aveva perso. Incontra infatti la sua vecchia amica Monika, che è tornata temporaneamente in città, e si lascia convincere ad andare a cena insieme.

Nel prestigioso ristorante asiatico scoprono che un famoso chef, Henrick Moline terrà un corso di cucina. Le due si iscrivono e danno vita ad un’avventura inaspettata. Tra Karen e Henrick si instaura una connessione basata sulla passione per la cucina. Attraverso questo corso e il supporto delle amiche Monika e Pia, Karen comincia ad immaginare una vita diversa, lontana dalla quotidianità che ha vissuto con Sten e prova a spiccare il volo. Non vi anticipiamo altro, ma vi lasciamo il trailer qui sotto.

Non è mai troppo tardi per ricominciare

Le protagoniste del film sono tutte donne e tutte diverse. Ognuna di loro ha fatto delle scelte di vita che le hanno condotte a dove sono ora. Frederika è la figlia di Karen ed è alla soglia dei 40 anni. Non nasconde mai la paura di questo fatidico numero e il suo personaggio incarna quella generazione di uomini e donne in crisi che non riescono a trovare il proprio posto e si fanno influenzare dal peso che il raggiungimento di certi traguardi detiene. La ragazza ha poi un buon rapporto con il padre ma conflittuale con la madre. Karen a sua volta incarna quelle donne che hanno scelto di rinunciare alla carriera o ai sogni per prendersi cura della famiglia. Quando trova del tempo libero si getta a capofitto nella sua passione, quella della cucina e decide di fare un passo avanti non negandosi di sognare ancora.

Il suo personaggio rappresenta perfettamente chi non si arrende e prova a coltivare il suo sogno, non importa il prezzo. Impara con la cucina ad uscire dalla sua dimensione, non solo quella fisica ma anche quella emotiva e buttarsi di più, mettersi in gioco e sperimentare. Monika è invece al suo opposto. Non mai avuto delle solide radici, è sempre stata in movimento spostandosi di posto in posto e vivendo una vita dal ritmo diverso e incarnando una libertà e un’indipendenza che Karen non ha avuto da tempo e come lei anche Pia. Dal punto di vista tecnico il film ha una palette di colori che nel complesso lo fa risultare profondamente armonioso. I colori degli abiti e dei luoghi spesso di sposano con quelli dei piatti e degli ingredienti. Molto buone anche le performance delle protagoniste, sopratutto Karen che riesce a veicolare bene l’immagine della donna in cerca di libertà e che è determinata a tenersela stretta una volta trovata.

C’e solo qualche difetto e qualche svista, ad esempio un mancato approfondimento ulteriore del rapporto tra madre e figlia, che sarebbe stato interessante guardare. Per il resto complessivamente Tuesday Club - Il talismano della felicità è una visione piacevole, divertente e anche confortante che esalta l’importanza dei sogni e delle passioni, insegnando davvero che non è mai troppo tardi per seguire i propri sogni e le proprie passioni.

Voto: 6