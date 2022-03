“Un altro mondo”: una denuncia all'ipocrisia delle aziende che puntano al profitto

Sembra davvero essere un altro mondo quello a cui si aspira riflettendo su questo film. Una realtà in cui le persone vengano valorizzate per ciò che fanno, rispettate per il loro tempo e per le loro competenze. Dove il profitto non la fa da padrone e dove non c’è bisogno di rimuovere il grasso per snellire la silhouette di un’azienda. Questa speranza nasce dalla denuncia che Stéphane Brizé realizza con questa sua indagine schietta e complicata di una realtà purtroppo molto diffusa, come una malattia. La pellicola completa la trilogia del regista iniziata con La legge del mercato (2015) e In guerra (2018) realizzati tutti con Vincent Lindon e che parlano proprio del mondo del lavoro, della precarietà e delle condizioni economiche in cui si trovano lavoratori e aziende. Ci sono molte cose che colpiscono in quest’opera di Brizé ma forse più di tutto colpisce la scelta delle parole nei dialoghi. Ci sono i “sacrifici” delle famiglie, le “pene sofferte” e l’ “inferno" in cui sia gettati; più ancora la retorica dei numeri, cifre che rientrano in una casella e che in combinazione con altre devono far tornare i conti.

Il racconto non è degli operai o delle operaie e nemmeno di un alto funzionario. Gli occhi attraverso cui guardiamo le vicende svilupparsi sono quelle di un manager che è tra due fuochi: i suoi dipendenti da una parte e i suoi superiori dall’altra. Si riflette su quanto la strategia del profitto messa in atto da un’azienda getti la sua ombra ingombrante sulla famiglia dell’uomo, e di come la gestione del organico debba puntare all’efficenza sottostando alle regole del mercato. Per fare tutto questo non c’è spazio per i sentimenti e, a quanto pare, neanche per un po’ di senso etico.



La Trama di “Un altro mondo”

Philippe Lemesle (Vincent Lindon) è il dirigente della filiale di una grande azienda nella provincia francese. Sta per divorziare da sua moglie, Anne, a causa della sempre più invadente presenza del suo lavoro nel matrimonio. La donna è stanca di una vita fatta di sacrifici in cui le esigenze famigliari vengono messe da parte per via dell’impiego del marito. La coppia ha due figli, Juliette che studia in America e Lucas studente a sua volta. Allo stress del divorzio per Philippe si aggiunge la pressante richiesta della sede generale di “ristrutturare” la sua filiale. Un collega gli fa presente che per soddisfare la richiesta deve licenziare 58 persone. Philippe cerca una soluzione per evitare che questo accada.

Tuttavia la situazione nella fabbrica è complicata, agli operai è richiesto più lavoro di quello che gli spetta e spesso vengono anche quando sono malati. Come si fa a dirgli che 58 tra di loro, da un giorno all’altro, non servono più? Spinto da un senso di etica e di giustizia, e cercando di rimanere fedele a quegli stessi valori di equità, trasparenza e rispetto che l’azienda decanta, l’uomo propone una soluzione alternativa al licenziamento. Le dinamiche però sono ben più complesse e per quanto la soluzione sia applicabile ci sono logiche ben precise a qui rispondere. Le regole di un gioco spietato, asettico e calcolatore. Vi lasciamo il trailer del film qui sotto.

Niente vantaggi senza inconvenienti

Sebbene Philippe cerchi una soluzione, non è esente lui stesso dall’aver commesso errori nei confronti dei suoi dipendenti. Viene messa in risalto quella che è un’altra realtà del mondo del lavoro: la richiesta agli operai di fare di più e altro oltre alle loro competenze. Vengono oberati di lavoro e formati in ambiti nuovi, ma è necessario che imparino e quindi si adattano. Tutto rientra nell’analisi realizzata con un solo obiettivo, quello del profitto economico. Se si soddisfano queste condizioni i mercati sono più propensi ad investire. Peccato che in questo modo di riflettere non si tenga conto che dietro ai numeri si nascondono delle persone. Persone con delle capacità che per ottenere uno stipendio si sono rimesse in gioco, e soprattutto persone con dei diritti che meritano di essere rispettati. Non si può pensare di eliminare quei numeri se dietro di loro ci sono nomi, storie, capacità lavorative che aiutano l’azienda nel suo rendimento. Tuttavia questo viene messo da parte e la direzione esecutiva in maniera distaccata opera il taglio in maniera spietata. Philippe cerca di mediare e comprende poi quanto tutto questo mondo lo abbia non solo assorbito, ma quanto lo abbia cambiato. Il suo lavoro è stato apprezzato e valorizzato, ma a quale prezzo?

Una riflessione che spinge a chiedere quanto davvero conti seguire le flebili e volatili regole degli investimenti. Non sarebbe ottimale avere un lavoro di qualità, invece che di quantità? Lo si spera in questo altro mondo che si prova ad immaginare. La regia di Brizé è molto delicata. Cerca di passare quasi inosservata a volte, quando da lontano o da dietro un muro punta il suo sguardo sulle vicende raccontate. Si entra nella vita di Philippe, nel suo lavoro, nei suoi sentimenti che Vincent Lindon, per quanto bravissimo, non fa trasparire esplicitamente. Testimonia queste realtà in maniera silenziosa e distaccata, ma allo stesso tempo permette a chi guarda di sentire vicini i personaggi. Per non parlare poi di una sequenza prima della fine che racchiude l’essenza del film; di come in nome di una pressante aspirazione si rischia di perdersi, si viene guidati verso una strada diversa da quella su cui si è camminato fino ad ora. “Un altro mondo” è quindi una riflessione importante e necessaria tanto quanto amara, che ci lascia però con un messaggio di speranza: non è mai troppo tardi per rimediare ai propri errori e scegliere di essere migliori.

Voto: 7,5