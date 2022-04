“Una madre, una figlia”, un film toccante su un legame sacro (e indissolubile)

Il 14 aprile esce nella sale “Una madre, una figlia”, film del regista africano Mahamat-Saleh Haroun conosciuto anche per il suo lungometraggio “Grigris”; la pellicola, presentata in Concorso all’ultimo Festival di Cannes e nella Selezione ufficiale del TFF, vede come protagonisti Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio e Youssouf Djaoro ed è distribuita in Italia da Academy Two.

Trama ufficiale

Nella periferia di N’djamena in Ciad, Amina vive sola con la sua unica figlia quindicenne, Maria. Amina lavora duro, smontando pneumatici da cui estrae un filo metallico che ricicla intrecciando cestini. Panieri artigianali che poi vende per strada. Il suo mondo, già fragile – Amina è stata una ragazza madre, che ha rifiutato di piegarsi alle convenzioni sociali ed è stata allontanata dalla sua stessa famiglia -, crolla il giorno in cui scopre che sua figlia è incinta. La ragazzina, costretta a lasciare la scuola vista la sua condizione, non vuole portare avanti la gravidanza. In un Paese in cui l’aborto non è condannato solo dalla religione, ma anche dalla legge, Amina si ritrova a dover affrontare una battaglia che sembra persa fin dall’inizio...

“Lingui”, un legame sacro

“Una madre, una figlia” non è un film facile da raccontare. Porta in scena una realtà cruda, a tratti difficile da digerire. Porta in scena le difficoltà di una madre e una figlia che uniscono le proprie forze per non lasciarsi stritolare da una società patriarcale. Porta in scena i colori e la luminosità del Ciad, ma anche l’oscurità e la povertà di una periferia sconnessa. Porta in scena anche l’amore. Quello di una mamma per una bambina che ha cresciuto da sola, quello di una comunità di donne che, nonostante tutto e tutti, riesce a fare rete, a creare un legame. Del resto, il titolo originale del film è “Lingui”, una parola usata in arabo ciadiano che indica proprio le connessioni o i legami, appunto. È un termine che implica solidarietà, mutuo soccorso, aiuto reciproco a restare a galla. Come spiega bene il regista, “io posso esistere solo se anche gli altri esistono. Questo è il lingui, questo è il filo comune, il legame sacro del nostro tessuto sociale. Essenzialmente, si tratta di una filosofia altruista. La parola simboleggia la resilienza di una società quando deve affrontare problemi e prove terribili. E quando questo lingui viene spezzato, preannuncia l’inizio di un conflitto”.

È proprio quello che accade ad Amina, che si sente morire all’idea che a sua figlia possa spettare un futuro simile al suo; allo stesso tempo non riesce a concepire la possibilità che Maria ricorra all’aborto, perché sente il bisogno di conformarsi agli insegnamenti religiosi dell’Islam e della società a cui appartiene, dove l’interruzione di gravidanza è vietata. Ma il film mostra anche l’evoluzione del suo pensiero, la sensazione sempre più pressante che, sì, Maria ha ragione: è lei quella incinta, è suo il corpo e sua dovrebbe-deve essere la scelta, la decisione di farne ciò che vuole. Nel film, l’idea di comunità è forte. Se da una parte Amina e Maria devono lottare contro una società patriarcale che costantemente sopraffà le donne – dal vicino di casa che viola la sacralità del lingui all’Iman che più che conforto offre oppressione, al padre che chiede per la figlia la mutilazione genitale – dall’altra trovano sul loro cammino una comunità di donne che si prendono cura l'una dell'altra. Una comunità segreta, che esiste al di sotto o al di là di quella ufficiale presieduta dall'imam, che costantemente tormenta freddamente Amina.

Trailer ufficiale

Le performance delle due protagoniste sono intense e mirate e mantengono alto il ritmo della narrazione, trattenendo lo spettatore in uno stato di iper-vigilanza: siamo intensamente consapevoli di tutto ciò che è in gioco e di come madre e figlia stiano combattendo non solo per affermare loro stesse ma per poter sopravvivere. Amina e Maria non hanno intenzione di rovesciare il patriarcato interrompendo la gravidanza o convincendo l'imam locale a riconsiderare il modo in cui esercita la sua fede. Il pericolo che minaccia i personaggi di Haroun oggi li minaccerà ancora domani, forse con ripercussioni ancora più violente di ieri. Ma il lingui, questo legame, può esistere solo di fronte a grandi difficoltà, e il film sorprendentemente catartico del regista africano, onora la tradizione celebrando il fatto che – dopo tutto quello che hanno passato – questo legame per Amina e Maria

esiste ancora.

Un labirinto presieduto da un minotauro

La storia si dipana attraverso un racconto fotografico egregio, con un Ciad contemporaneo che fa da sfondo alla narrazione tra le vie trafficate del centro e il silenzio della periferia. Così come all’arretratezza di alcune zone si contrappone la modernità, che fa capolino tra cellulari e cuffie per ascoltare la musica. Un gioco di contrasti che ci accompagna fino alle battute finali, dove ci aspetta una sequenza adrenalinica, ambientata in un labirinto di vicoli vuoti e abbandonati, dove il regista riesce quasi a fondere metafora e realtà; perché sì, Amina e sua figlia sono effettivamente perseguitate da un minotauro in un labirinto che potrebbe non avere nemmeno una valida via d'uscita. Eppure, loro la trovano e riescono a ripartire da lì. E non si tratterà forse di una rivoluzione ma certamente di un nuovo inizio sì, con la speranza che il loro lingui non sia mai destinato a spezzarsi.

VOTO 8