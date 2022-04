Una squadra: un film per rivivere il trionfo sportivo (e non solo) dell’Italia in Coppa Davis

Presentato al 39esimo Torino Film Festival, Una squadra è il docufilm che ripercorre gli anni d’oro dell’Italia del tennis, con il trionfo in finale a Santiago del Cile nel 1976 e la conquista della Coppa Davis, ancora oggi l’unica vittoria azzurra dell’ambito trofeo, il quale compie quest’anno ben 122 anni. Attraverso le parole dei protagonisti – Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli – la pellicola riesce a far rivivere un successo diventato leggenda, trasmettendone tutte le emozioni e facendo riflettere sull’importanza storica (oltre che, naturalmente, sportiva) della vittoria italiana, ottenuta nella capitale del Cile, nel pieno del regime dittatoriale di Augusto Pinochet, salito al potere pochi anni prima.

La storia

Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli sono una formazione eterogenea sia dal punto di vista tennistico che umano: hanno stili diversi, sono spesso in conflitto tra loro e sono pieni di contraddizioni, eppure sembrano imbattibili. Nel 1976, dopo aver sconfitto l’Inghilterra a Wimbledon e l’Australia al Foro Italico di Roma, l’Italia è all’Estadio Nacional de Cile per la finale di Coppa Davis. I mesi precedenti sono stati segnati da polemiche infuocate e dibattiti accesi in tutto il paese riguardo alla scelta di presentarsi o disertare la finale in Cile, paese sotto la dittatura nazionalista di Augusto Pinchet, poi accusato di fascismo e di crimini contro l’umanità. Dopo il lasciapassare del Ministro degli Esteri Arnaldo Forlani, tra il 17 e il 19 dicembre l’Italia trionfa contro la formazione del Cile, aggiudicandosi per la prima volta la storica coppa a “insalatiera”, in quella che ancora oggi è ritenuta una delle più grandi imprese dell’Italia del mondo del tennis e dello sport.

Il documentario (e la serie)

A quasi 46 anni dal trionfo azzurro, Una squadra ripercorre con grande intensità la storia sportiva e umana dell’Italia del tennis nel 1976. Il capitano Nicola Pietrangeli e i quattro campioni raccontano tutto ciò che successe nel paese prima della controversa finale, spiegano le dinamiche di una squadra così divisa eppure così vincente, ma soprattutto emozionano con le loro testimonianze dal punto di vista privilegiato di chi è stato protagonista di un successo senza precedenti. Il docufilm, nelle sale il 2-3-4 maggio, sarà affiancato anche da una serie di 6 puntate, in onda su Sky a partire dal 14 maggio.

Trailer

Un racconto che emoziona e fa riflettere sul presente

L’esordio alla regia di Domenico Procacci, famoso produttore cinematografico e fondatore della casa editrice Fandango, è un perfetto connubio tra sport e cinema, con ampi e intelligenti ragionamenti sull’importanza storica della vittoria azzurra a livello umano e politico, nonché una buona dose di comicità, grazie soprattutto alle testimonianze e agli aneddoti dei diretti interessati. Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli sembrano infatti quasi nati per un ruolo cinematografico, e il docufilm riesce intrattenere anche grazie al divertente montaggio che evidenzia l’eterogeneità di quella squadra, con versioni alternative dello stesso episodio e una piacevole nostalgia da parte di tutti, dal “belloccio” festaiolo Panatta al taciturno Zugarelli e il disciplinato Barazzutti. Anche Nicola Pietrangeli, “tradito” l’anno dopo Santiago con l’esonero in seguito alla sconfitta nella finale del ’77 contro l’Australia, seppellisce l’ascia di guerra e si fa trasportare dai ricordi. Accanto a tutti gli aneddoti, le curiosità e i racconti di situazioni a dir poco esilaranti, poi, c’è naturalmente la zona d’ombra: l’infuriare delle polemiche, gli scontri politici e anche le manifestazioni in piazza contro la partecipazione dell’Italia alla finale in Cile. Oltre alla palpabile tensione di quei mesi nel paese (restituita alla grande nel documentario), non può che emergere un interrogativo sempre attuale, anche e soprattutto in questi anni di continue sanzioni sportive nei confronti della Russia: se lo sport è unione, com’è possibile che si creino sempre situazioni di divisione? Adriano Panatta, nel suo piccolo, provò intelligentemente a utilizzare il palcoscenico della finale per un messaggio e una provocazione utilizzando, nel doppio, una maglietta rossa, sotto gli occhi del regime di Pinochet. Sfortunatamente, però, nel mondo il match fu trasmesso in bianco e nero.

VOTO: 7