Al cinema "Vasco Live Roma Circo Massimo XXII": il grande spettacolo della musica dal vivo

Due ore di musica, emozioni, ballate e schitarrate rock per rivivere le notti magiche del Circo Massimo infiammato da Vasco Rossi nel giugno 2022. Arriva nei cinema dal 14 al 16 novembre lo spettacolare film firmato da Pepsi Romanov che farà vivere a chi l’ha visto e a chi non c’era tutta l’adrenalina di un concerto memorabile del re del rock made in Italy.

Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il film

L’11 e il 12 giugno 2022 il Blasco regala a Roma due notti di fuoco. Un bagno di folla memorabile nella cornice unica del ‘grande circo’ della Roma imperiale che ha riacceso cuori, menti e voci con il grande spettacolo della musica dal vivo, dopo due anni di insostenibile silenzio e stop dei grandi eventi dovuti alla pandemia. Due notti di note e sudore, di musica e parole, di abbraccio mozzafiato tra lo sterminato popolo dei suoi fan e il grande rocker emiliano, sulla cresta dell’onda e nel cuore di tanti da ormai quattro decenni, grazie a un repertorio intramontabile e alla capacità di evolversi assorbendo come una spugna gli stimoli della realtà per poi trasformarli in testi essenziali e capaci di creare mondi con poche parole che vanno sempre dritte al punto e melodie che scavano dentro un pubblico che travalica le generazioni.

Il sole sta mandando i suoi ultimi deboli raggi sulla capitale, quando Vasco Rossi sale sul palco e attacca le note di “XI Comandamento” dando il via a una cerimonia lunga due ore che non concede respiro, tra brani più nuovi perfettamente dentro la contemporaneità a classici di un passato glorioso, tra le trasgressioni divertitamente punk dei profondi anni ’80 (“Amore…Aiuto”), passando per brani monumentali per la carriera del Blasco e per la storia della musica italiana come “C’è chi dice no”, fino a capolavori di indagine dell’animo umano come la struggente “Sally” alternati a scatenate celebrazioni del lato più istintivo e fisico della vita, come “Rewind”. Un repertorio sterminato che è difficile sintetizzare in due ore, ma che la scaletta di Vasco Live Roma Circo Massimo restituisce in tutti i suoi colori.

Vasco Live Roma Circo Massimo: ritorno alla vita

“Erano tre anni che aspettavamo: è stata lunga, lunga, lunga, ma è finita!!! E non ce ne andremo più, mai più!!!”

Le parole di Vasco aprono una festa con 140000 invitati che è segnata da uno spirito di rinascita, di più, di rivalsa, e di determinazione a riprendersi con gli interessi quello che è stato tolto in due anni di vita sospesa per cause di forza maggiore, a giovani e meno giovani.

Il ritorno alla possibilità dell’ abbraccio struggente tra un pubblico adorante e un artista che nella dimensione live da sempre trova la sua esaltazione, l’emozione esplosiva di ritrovarsi pelle a pelle in un’arena a condividere l’adrenalina dispensata dai brani e dalla presenza scenica ancora leonina del Komandante dopo tanta forzata solitudine, silenzio e riflettori spenti sui palchi di tutto il mondo, è il vero cuore del docufilm di Pepsi Romanov, che trasmette allo spettatore la potenza della performance liberatrice e liberatoria di Vasco Rossi, seguendo ogni movimento e respiro del suo protagonista, ma scrutando anche volti e fremiti della sua irrinunciabile spalla: una marea umana pronta a celebrare la ritrovata possibilità di cantare a squarciagola, ballare, commuoversi ed entrare nel mondo ruvido e sincero come il vino buono creato dalle canzoni di Vasco: frammenti di vita, immagini vivide e fugaci, personaggi indimenticabili, storie minime e sussulti ribelli.

Un grande spettacolo trainato da un artista unico nel panorama italiano. Due ore di fuoco, musica, parole ed emozioni.

Voto: 7