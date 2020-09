Venezia 77, promosso il modello italiano: una modalità organizzativa da replicare

La Mostra del Cinema di Venezia volge quasi al termine. Domani, 12 settembre, ci sarà la cerimonia di chiusura con la premiazione dei vincitori e si cominciano a tirare i primi bilanci.

I numeri dell’edizione

La difficile decisione di ripartire con un festival internazionale, il primo dopo il lockdown e comunque durante una pandemia ancora in corso, è tutto merito degli organizzatori, in testa il direttore artistico Alberto Barbera. Il lavoro per organizzare tutto è stato complesso e ardito per certi versi, ma le norme anti COVID sono state rispettate con rigore e il meccanismo è funzionato a dovere. Anche i numeri premiano questa 77° edizione e vanno oltre le più rosee aspettative: oltre 20mila i biglietti venduti e quasi 5mila gli accrediti stampa ritirati, altre svariate migliaia gli accessi sulle varie piattaforme streaming per seguire il festival a distanza. Dato il periodo: un successone.

I riconoscimenti della stampa estera

Anche la stampa estera riconosce i meriti di questo esperimento post COVID, l’invitata inglese di Variety, come si apprende da AdnKronos, Manori Ravindran è rimasta stupita di poter presenziare dal vivo così presto e in sicurezza a proiezioni e conferenze stampa “È incredibile per me che sia successo … che, ad esempio, Tilda Swinton abbia dichiarato 'Wakanda Forever!' su un palco reale davanti ai nostri occhi, e non tramite Zoom”.

Più attenzione verso il cinema

Una serie di regole ferree: distanziamento, mascherine, red carpet delimitato da un muro ha permesso di focalizzare l’attenzione sul cinema, la mancanza di file interminabili, di vicini di poltrona fastidiosi in sala, ha reso tutto più piacevole e raccolto. Sicuramente un’edizione meno mondana, anche se i personaggi importanti non sono mancati, ma di certo più concentrata sui film in concorso e fuori concorso. "ci ha permesso di concentrarci su qualcosa di prezioso – prosegue Manori Ravindran – di cui ci siamo privati in questi ultimi sei mesi: il cinema".

Ripartire in sicurezza

E se molti pensavano che questa edizione sarebbe stata del tutto anonima, la varietà e validità dei titoli, il desiderio di tornare a condividere emozioni e passioni ha reso ancora più preziosa questa esperienza, dando un segnale forte a tutto il mondo: si possono organizzare eventi di portata mondiale in totale sicurezza. Un esempio che potranno sicuramente replicare a Berlino e Cannes. Infatti in una intervista all’Hollywood Reporter, Charles McDonald, pr d’esperienza in ambito cinematografico, ha ammesso che il Festival di Venezia è stato “piuttosto impeccabile, francamente. Penso che se Venezia può farlo, allora mi sembra che non ci siano scuse per altri festival come Berlino e Cannes".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque un modello virtuoso da esportare in tutto il mondo, che dimostra come la creatività italiana possa sposarsi con la capacità organizzativa e in molti casi, e soprattutto quando si parla di salute pubblica, anche con il rispetto di alcune semplici ma fondamentali regole.