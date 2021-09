Venezia 78, Kristen Stewart è sbarcata al Lido con la fidanzata Dylan Meyer

Alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è finalmente scoccata l'ora di Kristen Stewart, attesissima in Concorso nei panni di Diana in Spencer, film di Pablo Larrain.

L'arrivo al Lido

L'ex diva di Twilight, che a detta di molti punta con forza alla Coppa Volpi come miglior interprete femminile del Festival e agli Oscar del 2022, si è presentata al Lido insieme alla fidanzata Dylan Meyer. Le due ragazze hanno sfilato mano nella mano dinanzi ai paparazzi, al loro arrivo all'hotel Excelsior, scatenando i fan dell'attrice.

Chi è Dylan Meyer

Dylan e Kristen si sono conosciute 7 anni fa, su un set, ma hanno iniziato a frequentarsi solo e soltanto dopo la rottura tra l'ex Charlie's Angels e Stella Maxwell. Meyer è una sceneggiatrice, fino ad oggi vista all'opera con XOXO, la serie Miss 2059 e l'imminente Girl power - La rivoluzione comincia a scuola. Lo scorso 9 aprile, per festeggiare i 31 anni dell'amata, Dylan ha pubblicato una rara foto social di coppia, con dolce dedica d'amore alla compagna: "La vita è sicuramente più dolce con questa piccola e deliziosa famiglia. Buon compleanno, ragazza. Mi sorprendi sempre”.

Dopo poche settimane di frequentazione, era il 2019, Kristen confessò i propri sentimenti a Meyer, in un bar, dicendole "Oh, amica, sono così fo**utamente innamorata di te". Ospite dell'Howard Stern Show, Stewart ha rivelato poi di "non vedere l'ora" di fare la proposta di matrimonio all'amata. Che possa diventare realtà nella romantica Venezia?