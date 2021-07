Vivo è il nuovo piccolo capolavoro di Netflix che tutti dovrebbero guardare

Sarà perché siamo a Cuba, sarà perché il ritmo latineggiante non può che coinvolgerci fin dalla prima scena, sarà perché i colori la fanno da padrone e perché ogni personaggio sembra essere il più "strampalato" possibile ma Vivo è un film di una bellezza unica.

Chi l'avrebbe mai detto che un piccolo animaletto esotico sconosciuto sarebbe potuto diventare protagonista di una delle storie animate più belle degli ultimi anni? Un cercoletto, una via di mezzo tra una scimmia e un lemure, originario del Centro e Sud America con una passione sfrenata per la musica e il ritmo nel sagnue (e come potrebbe essere altrimenti, lui viene da L'Avana!). Stiamo parlando di "Vivo", il personaggio principale nonché nome del nuovo cartone musicale animato di Netflix, in uscita il 6 agosto che ha saputo creare un prodotto di un livello invidiabile anche dalla stessa Pixar. Alla regia del cartone c'è il candidato all'Oscar Kirk DeMicco che ha fatto un lavoro eccezionale nella creazione di un nuovo piccolo capolavoro del mondo dell'animazione con una storia che fa del colore, del calore umano, del divertimento e della musica la sua essenza. Accompagnato in ogni sua scena da canzoni originali che mettono insieme tutti i generi presenti sul mercato musicale contemporaneo spaziando dalla trap al melodico, dal latineggiante all'hip hop, Vivo è uno vero e proprio ibrido tra un cartone animato e un musical dando vita a un nuovo genere di animazione talmente coinvolgente da non vedere l'ora di guardarlo di nuovo. La musica è, senza dubbio, il pezzo forte di questo film che vede come produttore musicale e compositore il premio Tony e Grammy Alex Lacamoire. Ogni canzone è talmente ben studiata, coinvolgente, innovativa e semplicemente bella da non vedere l'ora di riascoltarla di nuovo e risulta convinente e ben realizzato anche l'adattamento italiano curato da Stash, voce del protagonista "Vivo" insieme a Massimo Lopez che, invece, ha dato la sua voce all'altro personaggio chiave della storia, Andrés.

Un film che non ha bisogno di aggiungere nessun espediente per arrivare dritto all'anima dello spettatore

Il bello di Vivo è che è un film di una semplicità che mancava da anni nel mondo dell'animazione. Vivo non ha bisogno di aggiungere nessun "trucchetto" narrativo alla sua storia e non ha bisogno di servirsi di chissà quale analisi introspettiva dei personaggi per colpire dritto al cuore del pubblico. Vivo toglie, invece che mettere e lascia che i suoi personaggi parlino da soli, anche perché un film ben riuscito è un film che non spiega ma che è e basta. Oltre all'aspetto musicale che dà, senza dubbio, una spinta a questo cartone, alla base della storia di Vivo c'è un messaggio di cui forse le nuove generazioni non potevano avere più bisogno: non bisogna per forza adeguarsi a un'immagine che la società ci vuole attribuire ma si può, anzi, si deve essere ciò che si è e ogni persona ha dentro di sé una particolarità che potrebbe sembrare inutile o inadeguata ma che se messa nel posto giusto e vista con un occhio attento può diventare un vero e proprio potere. Vivo mostra ai bambini, ma anche agli adulti, che non bisogna giudicare troppo in fretta le persone, che non bisogna avere paura di esprimere i propri sentimenti, che non si deve cambiare la propria natura e che bisogna viverla la vita e anche divertirsi, cantale, ballare, sorridere.

Vedere Vivo è come fare un emozionante e coloratissimo viaggio insieme a dei compagni di avventura bizzarri, strani e un po' fuori dalle righe ma sempre fedeli a sé stessi e proprio per questo unici e indimenticabili e in un mondo come il nostro dove tutti sembrano voler essere uguali agli altri, non c'è niente di più bello di tornare a dare valore alla bellezza della diversità.

Vivo fa venire voglia di ballare, di essere se stessi, di non vergognarsi delle proprie "stranezze", fa ridere, piangere e stringere il cuore e tutti dovrebbero concedersi di lasciarsi andare a queste emozioni, anche se solo per un'ora e mezza.