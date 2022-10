Al cinema War – La guerra desiderata: se il caos del conflitto arrivasse in Italia

“E se la guerra fosse arrivata in Italia?”. Gianni Zanasi porta alla Festa del Cinema di Roma 2022 una pellicola che parte da questo complesso scenario; War – La guerra desiderata è infatti il racconto di un possibile conflitto attraverso i toni della commedia. Dopo la presentazione alla rassegna capitolina, il film del regista emiliano approderà nelle sale cinematografiche il prossimo 10 novembre 2022. Con Edoardo Leo e Miriam Leone, nel cast del film - a tratti, veramente corale -troviamo anche Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli e Stefano Fresi.

War – La guerra desiderata, la trama del film

Tom è laureato in lingue romanze ma, dopo il grave incidente di suo fratello, ne ha preso in carico l’azienda e si è ritrovato ad allevare e vendere vongole. Una sorta di malinteso e una tortuosa burocrazia lo portano nell’ufficio di Lea, psicoterapeuta dell’Asl, per riottenere la patente. Durante il loro colloquio non mancano le scintille, ma a preoccupare Lea è più che altro ciò che succede fuori. Figlia del sottosegretario alla Difesa e sorella di un pilota dell’Aviazione dell’Esercito, teme infatti che le tensioni tra Italia e Spagna (con la Francia pronta a entrare in gioco) possano portare allo scontro armato. Un incidente diplomatico dà infatti il via a un’escalation generale in tutto il Paese che sembra destinato a sfociare nella guerra. Quando questo scenario inizialmente folle, quasi impossibile da immaginare, diventa realtà, Lea chiede aiuto a Tom (entrato in un gruppo di paramilitari) per prendere una decisione e agire in modo da evitare la tragedia.

Il trailer

L’Italia in guerra?

Croce e delizia di War – La guerra desiderata è la precisazione che appare sotto forma di scritta all’inizio della pellicola: “Questo film è stato scritto nel 2019, tre anni prima dell'invasione russa dell'Ucraina”. Se da un lato questa sorta di disclaimer è un pregio per la sua attualità (e, sfortunatamente, fa del film anche una triste preveggenza), dall’altro si rivela gradualmente anche una parziale condanna sulla sua riuscita. Una guerra alle porte dell’Europa è effettivamente arrivata, e questo scenario fantapolitico non è purtroppo più lontano dalla realtà. War gode così di un input artistico interessantissimo e contemporaneo, ma finisce col pagare alcune strane ingenuità, appellandosi più a immagini da pandemia che da scontro verosimile in Italia.

Fortunatamente Gianni Zanasi osa di più per quanto riguarda il clima, l’atmosfera generale e l’aria che si respira prima del conflitto. Senza mai dimenticare i toni della commedia, War riesce infatti a non essere in alcun modo distopico ma a raccontare il caos reale, quella sorta di paura mista a eccitazione che si fa strada nelle persone. La guerra è prima di tutto sfogo per i personaggi, “desiderata” perché riesce a dare voce a un lato oscuro che c’è in tutti, dal frustrato barista interpretato da Giuseppe Battiston al timido protagonista Tom, vittima di ingiustizie da troppo tempo per non ritrovarsi anche lui alla fine con un’arma in mano. Il caos della materia narrata purtroppo prende troppo spesso il sopravvento sulla sceneggiatura, la quale diventa a sua volta confusa tra buchi e sconnessioni grosse, accadimenti e snodi improbabili, dialoghi un po’ insistiti e tante sottotrame poco unite tra loro.

Troppe le scene, alcune zoppicanti, altre ripetute o talmente slegate da risultare poco utili; la lunghezza eccessiva della pellicola e l’insistenza sull’improbabile figura di Lea come “unica persona in grado di” fermare la guerra non fanno altro che aumentare il disordine generale. War – La guerra desiderata è una bella prova di Zanasi (la cui cifra artistica è più che palpabile) nel raccontare, oscillando tra dramma e commedia, il caos di guerre che sembrano invece meditate per bene, ma risente della carenza di personaggi e dialoghi giusti a fare da contrappunto a questa atmosfera, oscurandone la luce e mettendo a repentaglio la grande attualità del film.

VOTO: 6