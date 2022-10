Wendell & Wild, arriva su Netflix il nuovo film in stop motion dal regista di Nightmare Before Christmas

Netflix sta per lanciare, in occasione di Halloween, un nuovo film in stop-motion dallo stesso regista di Nightmare Before Christmas. Stiamo parlando di Wendell & Wild, un lungometraggio animato nato dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick e dal produttore Peele. Wendell & Wild è un fantasy animato che sfida le leggi della vita e della morte, il tutto raccontato tramite l'arte della stop-motion. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo film animato da brividi.

Qui il trailer di Wendell & Wild

La trama di Wendell & Wild

Nella storia di Wendell & Wild i due fratelli diavoli Wendell e Wild reclutano Kat Elliot, un'adolescente carica di sensi di colpa, perché li aiuti a raggiungere il mondo dei vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio li proietta in un'avventura comica e bizzarra senza pari.

Quando esce Wendell & Wild su Netflix

Il nuovo film animato Wendell & Wild debutterà sulla piattaforma di streaming in prossimo 28 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.